Placar da CCJ: 18 deputados já declararam voto a favor de denúncia e 7 contra

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara é a primeira etapa da tramitação da denúncia contra o presidente Michel Temer por crime de corrupção passiva. O colegiado é composto por 66 parlamentares. São necessários 34 votos para aprovar o parecer do relator da CCJ, deputado Sergio Zveiter (PMDB-RJ).

Independentemente do resultado na comissão, a denúncia seguirá para o plenário da Câmara.

Em um levantamento do Broadcast/Estadão com os membros da CCJ, até a noite de quinta-feira, 18 deputados se declararam favoráveis ao acolhimento da denúncia do Procurador Geral da República, Rodrigo Janot, contra o presidente Temer. Outros sete parlamentares se disseram contra a denúncia. A maioria, 33 deputados, não quis responder à pesquisa e outros oito se declararam como indecisos.

Agência Estado