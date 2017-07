Eunício diz que quer votar LDO antes do recesso parlamentar

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), disse ao jornal “o Estado de S. Paulo” nesta segunda-feira, 10, que pretende votar o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) antes do início do recesso parlamentar, marcado para começar no dia 18 de julho.

Segundo o peemedebista, se a Comissão Mista do Orçamento (CMO) votar o projeto nesta quarta-feira, 12, como o previsto, ele irá convocar uma sessão do Congresso para segunda ou terça-feira da semana que vem.

A determinação do presidente do Senado vai de encontro com o desejo do Palácio do Planalto, que prefere que o Congresso entre no chamado “recesso branco” para ter uma margem de manobra para votar a denúncia contra o presidente Michel Temer no plenário da Câmara ainda em julho.

Pela legislação vigente, deputados e senadores não poderiam sair de férias sem aprovar a LDO. Nos últimos anos, no entanto, essa tem sido uma prática constante.

Para Eunício, no entanto, o “recesso branco” não é bom para a imagem do Congresso, pois os parlamentares seriam cobrados de não estar trabalhando enquanto Câmara e Senado continuam abertos.

Por Isadora Peron

AE

O presidente do Senado afirmou também que ainda não foi procurado nem por Temer, nem pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para conversar sobre um eventual cancelamento do recesso para garantir a votação da denúncia ainda este mês.