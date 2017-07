Após encontro com Temer, vice-líder do DEM diz que atrito é ‘página virada’

O vice-líder do DEM na Câmara dos Deputados, deputado Pauderney Avelino (AM), disse que a “falsa crise” envolvendo o presidente Michel Temer e o seu partido é “página virada”. Avelino se encontrou na manhã desta quarta-feira, 19, com Temer no Palácio do Planalto. Após a reunião, o deputado negou que o presidente tivesse tentado atrair, para o PMDB, parlamentares que estão em negociação para se filiar ao DEM.

“Não há crise, o presidente não fez qualquer tipo de convite nem tentou dissuadir parlamentares para irem ou virem para qualquer partido. Essa é uma questão que está vencida, página virada”, disse Pauderney Avelino. “O presidente vai continuar propondo as reformas e seguir adiante na pauta e na agenda do governo para o País”, complementou.

Temer recebeu o deputado Danilo Forte (PSB-CE) em seu gabinete na segunda-feira, 17. Na terça, 18, o presidente se encontrou novamente com ele e outros quatro deputados dissidentes do PSB, na casa da líder da agremiação na Câmara, Teresa Cristina (MS), para um café da manhã que durou uma hora e 30 minutos. Isso porque boa parte dos parlamentares do PSB estuda deixar o partido após o desembarque dos socialistas da base do governo. A bancada tem 37 deputados e cinco senadores.

Os parlamentares do PSB já estavam, no entanto, em negociação com o DEM, por meio do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), primeiro na linha sucessória presidencial. A reportagem do Broadcast Político apurou que a ideia do presidente Temer era evitar a ampliação dos quadros dos democratas no Congresso.

A divulgação do encontro entre Temer e os socialistas provocou um atrito com o DEM. Por conta disso, o presidente foi à residência oficial de Maia (DEM-RJ), na noite de terça-feira, 18, para participar de jantar com o parlamentar fluminense, ministros e outros deputados. O encontro foi articulado pelo Planalto para tentar desfazer a crise. Pauderney Avelino negou que esse fosse o objetivo do jantar. “Foi um encontro entre amigos”, minimizou.

Por Renan Truffi

AE