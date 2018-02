Zeca Viana cobra esclarecimentos do governo sobre previdência dos servidores

Governador anunciou a intenção de aumentar alíquota previdenciária dos servidores públicos, mas deputado vê falta de transparência na gestão

O deputado estadual Zeca Viana (PDT-MT) cobrou do governo do estado mais transparência na divulgação dos dados referentes à previdência dos servidores públicos estaduais, por meio de um requerimento apresentado na sessão ordinária dessa terça-feira (20). “O governo costuma publicar a Dívida Consolidada Líquida Previdenciária nos relatórios de gestão fiscal, mas o último relatório publicado no Diário Oficial não trouxe o valor atualizado dessa dívida”, disse Zeca.

Durante discurso de abertura dos trabalhos legislativos de 2018, o governador Pedro Taques (PSDB) afirmou que havia intenção em aumentar a alíquota da previdência dos servidores públicos estaduais, dos atuais 11% para 14%. “Precisamos aumentar a alíquota, caso contrário o déficit será de R$ 800 milhões ao ano, isso é impagável”, enfatizou o governador.

Para Viana, antes de se falar em aumento na contribuição previdenciária, é necessário que haja mais transparência na gestão dos recursos públicos.

“O governador veio aqui e falou em um aumento na contribuição previdenciária dos servidores públicos, mas na hora de publicar o relatório de gestão fiscal do último quadrimestre não divulgou qual é o valor dessa dívida previdenciária, diferente do que fez nos últimos anos. Então, queremos que haja mais transparência nesse processo”, disse Zeca.

Por A. P. MIRANDA