Wilson Santos retorna à ALMT e assume vice-liderança do governo

O deputado retomou o mandato depois de permanecer 16 meses como gestor da Secretaria de Cidades de Mato Grosso

O deputado estadual Wilson Santos (PSDB), que se licenciou do cargo e assumiu a Secretaria de Cidades (Secid), do Governo do Estado, em novembro de 2016, retornou ontem, terça-feira (3), para a Assembleia Legislativa. O parlamentar reassumiu as funções legislativas durante a sessão ordinária vespertina e assumiu a vice-liderança do governo na Casa de Leis. Antes de ir para a Secid, o deputado foi líder do governador Pedro Taques na ALMT. O deputado Max Russi, que estava no Comando da Casa Civil do estado, também reassumiu a cadeira de deputado.

Santos retorna ao Parlamento para atuar, ao lado do deputado Leonardo Albuquerque, o Dr. Leonardo, líder atual de Pedro Taques, na defesa dos projetos e mensagens do Governo de MT. “É com alegria que retorno ao Parlamento para cumprir com a minha obrigação com o povo de Mato Grosso”, disse o deputado que já na primeira atuação parlamentar defendeu vários requerimentos do deputado Zeca Viana (PDT), um dos líderes da oposição, solicitando informações sobre licitações e contratos de obras de pavimentação do governo na região do Araguaia.

O deputado Zeca Viana questiona licitações e aditivos das secretarias de Infraestrutura, Gestão e Educação. Ele vê a intenção de essas licitações serem para arrecadar recursos para campanha eleitoral. Ainda critica o fato de empresas delatadas pelo ex-governador Silval Barbosa continuarem com contratos no atual Governo. Entre os requerimentos de Viana, o de maior valor é com a empresa Equipav Engenharia, que desde 2013 presta serviços de pavimentação na rodovia MT-10, em trechos entre Barra do Garças e Araguaiana, além de outros trechos. Este contrato específico é de R$ 59 milhões.

Dr. Leonardo saudou Wilson Santos e afirmou que o deputado tucano deixou um grande legado na Secretaria de Cidades. “Wilson levou experiência e destravou obras que estavam emperradas desde a Copa do Mundo de 2014. Prova disse é que vamos entregar inúmeras obras para a sociedade mato-grossense até o final do ano”, disse o parlamentar.

O deputado Guilherme Maluf (PSDB), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa, desejou um bom retorno ao deputado Wilson Santos. Maluf aproveitou para pedir apoio de Wilson e dos demais deputados na luta pela retomada das obras do novo Hospital Universitário Júlio Muller.

