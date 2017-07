Troca de comando do 7º Batalhão de Rosário Oeste da PMMT

Tenente coronel Regina irá comandar as cidades de Rosário Oeste, Acorizal, Jangada e Nobres

A solenidade da troca de comando do 7º Batalhão de Rosário Oeste, cidade localizada a cerca de 100km da capital, foi marcada por muita emoção, na manhã desta quinta-feira, na Câmara Municipal de Rosário Oeste, quando a Tenente Coronel Claudia Regina Soares assumiu o comando do policiamento militar desta região.

Ao todo, o 7º Batalhão é responsável pelo policiamento das cidades de Rosário Oeste, Nobres, Acorizal, Jangada e seus distritos.

A Tenente Coronel Regina disse que vai dar continuidade no bom trabalhado realizado pelo seu colega, Major Temistocles Alves de Araújo, e que de princípio irá realizar um levantamento das principais necessidades da região para atuar nos pontos mais precários.

“Vamos assumir primeiro, verificar as condições de cada município, sabemos que a Força Tática está atuando nessas cidades, assim vamos trabalhar para atender de melhor forma a população dessas cidades”, disse a tenente coronel Regina.

Após o cerimonia da troca de comando, as autoridades presentes fizeram uso da palavra, agradecendo o trabalho realizado pelo major Temistocles, como também, dando boas vindas e desejando boa sorte a tenente coronel Regina.

As cidades de Rosário Oeste, Nobres, Jangada e Acorizal nos últimos meses viraram destaques no estado, devido o número de assaltos e outros delitos registrados, desta forma, os prefeitos João Balbino (PR) de Rosário Oeste, Clodoaldo Monteiro (PSDB) de Acorizal e Leonir Hanel (PSDB) de Nobres usaram a palavra, primeiro, para agradecer o trabalho do major que estava deixando o comando, como também, fizeram reivindicações a nova comandante, e se mostraram a disposição para atuar em parceria com a PM nos municípios.

Também estiveram presente no evento o subchefe do estado, coronel Jonildo Jose de Assis representando a corporação, o vereador e presidente da Câmara Municipal de Rosário Oeste Benvindo Pereira de Almeida (PSDB) e o Dr. Ricardo Monteiro, promotor da Comarca de Rosário Oeste.

