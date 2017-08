Taques recebe senador da Itália

O governador Pedro Taques esteve reunido com o senador da República Italiana, Fausto Longo, na manhã desta terça-feira (15.08), no Palácio Paiaguás, onde debateram interesses em comum e discutiram o estreitamento de relações entre Mato Grosso e a Itália.

No encontro, Taques e Longo, falaram de meios para realizar essa aproximação e o governador de Mato Grosso sugeriu que esse relacionamento tivesse como base, inicialmente, questões comerciais, educacionais e uma homenagem aos pracinhas que defenderam a Itália na Guerra e moram em Mato Grosso.

“A capacidade produtiva de Mato Grosso encanta a nós, os italianos, e eu quero colocar meu mandato à disposição para ajudar no que for preciso. Pode considerar nosso gabinete uma extensão do seu na Itália para o que for necessário”, disse o senador.

Ambos debateram a importância da educação e falaram da importância de resgatar, por meio da língua, o passado e usá-la como uma porta para o futuro, constituindo intercâmbios culturais com escolas do Estado.

O governador apresentou um vídeo institucional que destaca as potencialidades de Mato Grosso no agronegócio, turismo e extensões territoriais, comparando o Estado, inclusive, com países europeus.

“As relações entre Mato Grosso e a Itália vão se estreitar ainda mais. Faço aqui um pedido para que o senhor seja um embaixador de Mato Grosso na Itália, nos ajudando a prospectar negócios e diálogos com empresários da região”, disse o governador.

Ao final, Taques agradeceu a visita do senador, que é brasileiro, mas representa os italianos da América do Sul, no Palazzo Madama, onde está o Senado Italiano. “Quero dizer que essa visita é motivo de alegria, pois temos certeza que as relações entre Mato Grosso e Itália, nos mais variadores temas, serão cada dia mais concretizadas para o bem dos nossos dois povos”.

O senador italiano agradeceu as palavras e elogiou amplamente o governador de Mato Grosso pela sua atuação.

“Nós estamos aqui representando o senado da República Italiana, onde nascem as propostas que poderão se transformar efetivamente em acordos internacionais, entre países e setores importantes para ambos. Como bem disse o governador Pedro Taques, uma de suas preocupações e suas certezas é que Mato Grosso tem um papel preponderante na responsabilidade quanto ao futuro da fome mundial, sendo esse estado um grande fornecedor de alimentos. A relação entre Itália e Mato Grosso pode se tornar uma mola propulsora na solução dos problemas que a humanidade vai enfrentar do ponto de vista de alimentos. São poucas pessoas da classe dirigente de qualquer país, que possuem a habilidade de interpretar os anseios da humanidade e não olhar apenas para o seu umbigo. Com essa meta vamos nos esforçar para aumentar e estreitar essas relações entre Brasil e Itália”, salientou o senador da República Italiana.

Durante sua visita a Cuiabá, Fausto Longo também cumpre agendas com a Assembleia Legislativa, Prefeitura de Cuiabá, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt) e Federação do Comércio de Mato Grosso (Fecomercio).

Josiane Dalmagro

Foto por Meneguini