Taques e Duarte inauguram estradas em Jaciara e Juscimeira

O governador Pedro Taques e o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, inauguraram neste sábado (19.08) as obras de reconstrução de duas estradas na região Sul. A primeira compreende 10,8 km da Rodovia MT-457, que dá acesso ao Balneário Cachoeira da Fumaça, em Jaciara (148 km de Cuiabá). A segunda corresponde aos 12 km da rodovia MT-469 que liga as Águas Quentes, em Juscimeira (164 km da Capital).

Liderada pelo governador Pedro Taques, a comitiva composta por deputados, secretários de estado, prefeitos e lideranças políticas vistoriou as obras de reconstrução da rodovia MT-344, entre Campo Verde e Dom Aquino, realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

“Vistoriamos a estrada de Dom Aquino até Campo Verde e vimos de perto o andamento da obra de reconstrução. Na viagem, também inauguramos duas rodovias importantes para fomentar o turismo que é a Estrada Parque da Cachoeira da Fumaça e a rodovia que dá acesso para Águas Quentes, em Juscimeira. Estas obras irão gerar renda e impulsionarão a economia da região”, disse o governador.

Uma das principais regiões turísticas de Mato Grosso, a Estrada Parque da Cachoeira da Fumaça (MT-457) recebeu obras de revitalização de 10,8 quilômetros de asfalto. Com investimento de R$ 1 milhão, a estrada recuperada trouxe um sentimento de alívio aos moradores e turistas da região sul do estado.

“Há anos estas rodovias não recebem manutenção e o Governo do Estado preocupado com a região, está comprometido para dar o suporte visando o desenvolvimento do turismo, com o desenvolvimento social e econômico dos municípios do Vale do São Lourenço”, enfatizou o secretário da Sinfra, Marcelo Duarte.

O prefeito de Jaciara, Abduljabar Mohammad, destacou que as obras irão impactar diretamente no turismo. Ele acredita que irá aumentar o número de pessoas que visitaram o município, o que aumentará a renda dos comerciantes e irá gerar mais empregos. “Jaciara está muito agradecida com o trabalho realizado pelo governador. Nada disso seria possível se o governador não tivesse olhado para nós com carinho”, pontua o prefeito de Jaciara.

Com extensão de 12 km a rodovia MT-469, no acesso ao Balneário Águas Quentes, em Juscimeira, está dentro do pacote das rotas turísticas que estão sendo revitalizadas pelo Governo do Estado. A rodovia é uma das mais importantes ligações turísticas do município.

No evento de inauguração, o governador Pedro Taques assinou a ordem de serviço para a elaboração do projeto de pavimentação de 12 km da rodovia de acesso a Cachoeira da Prata. “A Nossa maior alegria é que o governador Pedro Taques cumpriu mais um compromisso de campanha e lançou o projeto de pavimentação asfáltica da Cachoeira do Prata. Isso será mais um grande feito político para o turismo de Juscimeira”, comemora o prefeito da cidade, Moises dos Santos.

As obras de recuperação das rotas turísticas fazem parte do Pró-Estradas, o maior programa de reconstrução e construção de rodovias do Estado. Já foram concluídos 1.800 km de asfalto em apenas dois anos e meio da atual administração – um recorde histórico.

Por Betell Fontes

Foto por Rafael Manzutti