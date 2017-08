Taques discute com reitores fortalecimento do ensino superior

Melhorias no ensino superior público foram discutidas nesta quinta-feira (17.08), no Palácio Paiaguás, entre o governador Pedro Taques e os reitores da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) e do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT). Entre os temas abordados estão investimentos em infraestrutura e apoio à pesquisa. As três instituições voltaram a realizar o Fórum Permanente das Universidades Públicas do Estado de Mato Grosso, em que elaboram uma carta conjunta após debates sobre necessidades em comum.

A reitora da UFMT, Myriam Serra, destacou a realização de um evento inovador de internacionalização, na última semana de outubro, que vai contar com a presença de diplomatas e atividades culturais. Ela também solicitou e o governador acenou positivamente à repactuação com o Estado para que a UFMT consiga reativar o Hospital Universitário Júlio Muller na estrada de Santo Antônio do Leverger.

Outra demanda é a escolha de um representante para representar o Governo do Estado no Conselho Diretor da instituição, responsável por aprovar contas e orçamentos. O próprio governador se colocou à disposição para participar das primeiras reuniões. “Encontramos no governador o reconhecimento da importância das instituições públicas”, destacou a Myriam, ao deixar a reunião.

Reitora da Unemat, Ana Maria Di Renzo informou que em outubro a instituição vai promover a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Ele reiterou a necessidade de fortalecimento do ensino superior e melhoria da pesquisa em comum acordo entre a UFMT, Unemat e IFMT. “Somos a única universidade estadual, por isso estamos sempre pedindo melhorias para a nossa infraestrutura. Queremos que a Unemat esteja presente no Parque Tecnológico como as outras duas instituições”, acrescentou.

Representando o IFMT, o reitor William Silva de Paula expôs que a Jornada Científica da instituição será em 24 de agosto. Em relação à infraestrutura, ele cobrou a construção da ponte sobre o Rio Pari, que dá acesso ao campus do IFMT em Várzea Grande. Taques garantiu que vai tomar providências junto com a Secretaria de Infraestrutura e Logística (Sinfra).

Andréa Haddad