Sema apresenta Sistema de Gerenciamento de Projetos ao Ministério Público de MT

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) apresentou nesta semana ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MPE) o Sistema de Gerenciamento de Projetos (GPWEB). A ferramenta propõe uma solução completa e integrada para as organizações inclusive na tramitação interna de mensagens e documentos protocolados.

Conforme o secretário adjunto de Administração Sistêmica da Sema, Valdinei Valério da Silva, o GPWEB oferece uma flexibilidade ímpar, permitindo uma variedade de recursos ideais para obtenção de resultados no trabalho.

“Este módulo customizado pela nossa equipe, para gerenciar melhor os termos de referências de aquisições da Sema, despertou o interesse do MPE que avaliou positivamente o sistema de acordo com suas necessidades devido à transparência do processo, agilidade na tramitação, comunicação mais interativa e objetivando a celeridade do processo”.

Além de Valério, participaram da reunião que ocorreu no último dia 18.08 (sexta-feira) as assessoras da Sema: Luciana Ibrahim Leite e Sandra Dantas Monteiro que apresentaram o sistema para a equipe do MPE composta pelo gerente de Desenvolvimento e Projetos da entidade, Alex Magalhães Dias, o assessor especial da Diretoria Geral Administrativa, Tarcisio Luis Davantel e o chefe do Departamento de Aquisições, Eduardo Maximiliano Queiroz de Souza.

Na reunião também foi apresentado o acompanhamento das ações da gestão sistêmica do plano de trabalho anual de 2017, utilizando o GPWEB como eficaz ferramenta para permitir a gestão unificada de todo o plano.

Lo-Ruama Priscila