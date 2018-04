Prefeito corre risco de cassação e município pode ter novas eleições

A Procuradoria Geral da República, pela Procuradoria Eleitoral em Mato Grosso, concluiu que houve abuso de poder político na campanha do atual prefeito de Santo Antônio de Leverger, Valdir Castro Filho, e sua vice-prefeita, Franciele Magalhães de Arruda, nas eleições de 2016. Agora, o prefeito e a vice correm o risco de terem seus mandatos cassados.

A PGR analisou informações de um flagrante ocorrido quando um trator da Prefeitura de Leverger estava prestando serviços em uma propriedade particular, na zona rural do município, em pleno período eleitoral de 2016, data que infringe a Lei eleitoral 9.504/97.

Naquele período, três chapas disputavam a Prefeitura, uma formada pelo atual prefeito Valdir Casto Filho e de vice, Franciele Magalhães (PT do B), a segunda pelos policiais Marcelo Queiroz (PDT) e vice João Benedito (PV), e a terceira chapa formada pelo ex-vereador Franklin Carvalho e Lindolfo (PPS).

A PGR investigou o período em que o trator da prefeitura foi utilizado na região, com qual finalidade e frequência. Conforme informações apresentadas no processo, o maquinário só foi utilizado naquele local nos meses de julho e agosto, época que antecede a eleição.

Outro fator decisivo para a conclusão foi o depoimento do operador de máquinas, Paulo Cesar Nunes, que relatou a presença do vereador Pedro Fernandes de Melo, que esteve no local para levar combustível e orientar sobre a necessidade de o trabalho ser mantido em sigilo. “O vereador veio aqui e perguntou quanto tempo ainda demorava o serviço, porque ninguém podia ver aquele trator ali”, disse Paulo Cesar.

Com base nas análises da investigação, a Procuradoria Regional Eleitoral considerou que houve abuso de poder político, desequilibrando a disputa eleitoral, oferecendo vantagem ao candidato que hoje é o atual prefeito da cidade.

O processo, com pedido de cassação do mandato e anulação do diploma, será encaminhado nos próximos dias para o Tribunal Regional Eleitoral, onde deve ser colocado em pauta para julgamento.

Caso o resultado seja de cassação do mandato do prefeito Valdir Castro Filho, o atual presidente da Câmara Municipal, vereador Ugo Padilha (PSD), assume mais uma vez a Prefeitura de Santo Antônio de Leverger. O prefeito Valdir Castro Filho foi procurado para falar sobre a decisão, mas não foi localizado.

Marcelo Queiros e Franklin Carvalho disseram que é uma questão que está tramitando judicialmente e que cabe apenas a justiça manifestar a sua decisão, que só depois disso irão tomar alguma atitude.

Por outro lado, os rumores de uma nova eleição no município já tomou conta do assunto por parte das principais lideranças do município.

Segundo informações de bastidores, o grupo do prefeito está dividido na Câmara. De um lado, com o vereador Dudu Moreira em apoio ao atual prefeito, e de outro, com vereadores se articulando em apoio ao presidente da Câmara, Ugo Padilha. Nesta disputa interna, tudo indica que Padilha teria uma grande vantagem por contar, inclusive, com o apoio do filho Allan Kardec (PDT), que é deputado estadual.

Lauro Nazário