Plano garante atendimento a qualquer emergência durante Festival de Inverno

O público que comparecer ao 32º Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães, que começa nesta sexta-feira (28.07) e vai até o dia 05 de agosto, terá na retaguarda equipes prontas para entrar em ação em qualquer situação de emergência médica. Conforme um plano de contingência definido nesta quinta-feira (27.07), dois hospitais, postos médicos avançados e ambulâncias estarão à disposição das pessoas.

Conforme a organização do evento, a previsão é um público de 40 mil pessoas em cada dia de show nacional. O plano para o atendimento de urgência e emergência, comum em eventos de massa, como é o caso do Festival de Inverno, foi montado pelo Governo do Estado e Prefeituras de Cuiabá, Várzea Grande e Chapada.

Durante a reunião desta quinta-feira, coordenada pela secretária-adjunta de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), Ceila Maria Zaghi Maia, foram repassados os detalhes do plano, que envolve, além da SES, as prefeituras das três cidades e os prontos-socorros de Cuiabá e de Várzea Grande. “Em qualquer ocorrência, o número 192 deverá ser acionado e, nos casos de incidentes mais graves, os parceiros entrarão em ação”, explicou Ceila Maia.

Para o suporte a eventuais atendimentos, foram disponibilizados quatro leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e quatro leitos de enfermaria nos hospitais Metropolitano, em Várzea Grande, e o São Benedito, em Cuiabá. Em Chapada, a Secretaria Municipal de Saúde vai equipar um leito do hospital local para ser um leito de UTI. Além disso, com o apoio do organizador, Grupo Gazeta de Comunicação, vai instalar dois postos médicos avançados: um na praça onde ocorrem as apresentações (com pelo menos duas ambulâncias) e ainda outro no Programa de Saúde da Família (PSF), com horário diferenciado durante os shows, e ambulância para transporte intermunicipal.

Os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, por meio dos prontos-socorros, também vão providenciar os equipamentos necessários para montar a sala de estabilização no hospital de Chapada, além de fornecer medicamentos e insumos, se forem necessários. Ficou também acertado que o Serviço Médico Móvel de Urgência (Samu) vai disponibilizar 20 rádios comunicadores e materiais básicos (kits de socorro clínico e de trauma) para complementar a equipe baseada no município sede do festival.

Atuarão de forma articulada durante o evento técnicos das Vigilâncias Sanitárias de Chapada e do Estado, que trabalham no Escritório Regional de Saúde da Baixada Cuiabana. O objetivo é verificar a qualidade da água e da alimentação vendida, tanto por restaurantes como por ambulantes, e fiscalizar a coleta do lixo e a correta destinação de resíduos e também as condições dos banheiros químicos.

O diretor-técnico do Hospital Metropolitano de Várzea Grande, médico intensivista Fábio Liberali, disse que a população pode ficar tranquila, porque o Sistema Único de Saúde (SUS) está preparado para o festival. Liberali possui experiência neste tipo de evento, já que na Copa do Mundo 2014, pela extinta Secretaria Extraordinária da Copa (Secopa), coordenou as ações de saúde em Cuiabá e o trabalho realizado foi considerado pelo Ministério da Saúde e pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) como o melhor das 12 sedes no Brasil.

“É uma equipe experiente e experimentada de outros eventos. A gente torce sempre que tudo aquilo que se preparou e se mobilizou não seja necessário, mas se necessário for está tudo organizado”, disse o médico.

Carlos Martins