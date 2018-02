Pauta continua sobrestada na ALMT

Sem poder votar outras proposições em virtude do sobrestamento dos vetos a outras matérias, os deputados usaram a tribuna na sessão matutina desta quarta-feira (28), para discutir, principalmente, três assuntos: a criação da Universidade Federal em Rondonópolis, a privatização de rodovias estaduais e a possível criação de quatro reservas ambientais em Mato Grosso.

Universidade Federal

A primeira a falar, durante as explicações pessoais -última fase da sessão ordinária, foi a deputada Janaína Riva (MDB). A parlamentar elogiou a iniciativa do senador Wellington Fagundes (PR) pela aprovação de um projeto de lei que autoriza a criação de uma Universidade Federal em Rondonópolis. Essa proposta será encaminhada à sanção do presidente da República Michel Temer (MDB).

“Rondonópolis depois de tanta luta vai passar contar com uma universidade federal. A população mato-grossense conta com o apoio de Michel Temer para que esse sonho se transforme em realidade. Muitos agora terão a oportunidade de prestar o Enem e concorrer a uma vaga próximo de casa, em um vestibular que é muito concorrido”, disse Riva.

O deputado Pedro Satélite (PSD), presidindo a sessão naquele momento, disse que a república de Rondonópolis possui uma grande força no cenário político estadual porque conta com três senadores e deputados federais em Brasília. “Eles têm a força política, e é importante que isso aconteça porque o interior do Estado tem os mesmos direitos que a Capital, em relação a investimentos na educação pública”, disse.

O deputado Oscar Bezerra (PSB) também parabenizou o município de Rondonópolis pela aprovação da universidade federal no município. Ele disse que quando foi prefeito de Juara, foi feito um levantamento regional, e aprovado junto ao Congresso Nacional, à criação de três universidades federais em Mato Grosso: Rondonópolis, Araguaia (Confresa) e a outra em Juara.

“É importante a interiorização da educação em Mato Grosso. O município de Sinop já tem, agora Rondonópolis. O pleito agora é para atingirmos as Regiões do Araguaia e do Noroeste mato-grossense. Torço para que sejamos atendidos pelo governo federal”, afirmou Bezerra.

Privatização das MTs

O deputado Oscar Bezerra criticou ainda o processo de privatização das rodovias estaduais mato-grossenses, mais conhecidas como MTs. Segundo ele, apesar de o Estado não ter capacidade de gerir as malhas rodoviárias, a preocupação maior é com os produtores agropecuários do Estado. Para Bezerra, os produtores já pagam dois tipos dos fundos do Fethab e agora mais um imposto sobre o óleo diesel.

“Com a privatização, os produtores terão que pagar para escoar a produção. É preciso ser coerente e responsável para a criação desses pedágios. Nessas regiões, é preciso que os produtores tenham algum beneficio. Eles já pagam para a construção de estradas e já pagam o Fethab. Aqui, Parlamento, é o fórum adequado para debater essa questão. Os produtores deveriam ter no mínimo um desconto ou isenção total. Ninguém agüenta mais isso”, desabafou Bezerra.

Quatro reservas ambientais

Outro tema abordado por Bezerra foi a criação de quatro reservas de proteção ambiental em Mato Grosso. Segundo ele, essa discussão tem que ser debatida de forma exaustiva, se não a economia do estado ficará inviabilizada. Bezerra disse que as áreas de proteção estão sendo criadas em regiões de alta produção de grãos.

“Muitos produtores ficarão na mão, porque o Estado, ao invés de ser o indutor da produtividade, acaba nomeando xiitas para comandar o estudo à criação das quatro reservas ambientais. Isso é preocupante. Mesmo sendo ainda da base do governo, sofro com a cobrança dos produtores”, desabafou.

Bezerra disse que os “promotores parecem que não comem bife, eles acham que o bife é feito em laboratório. Eles acham que o arroz também é feito em laboratório. Que a frutinha, daqueles que não comem carne, é produzida em laboratório. Tudo isso tem um produtor por trás. O produtor está sendo marginalizado. Não podemos aceitar isso. Sou contrário a criação das quatro reservas ambientais”, disse.

De acordo com o deputado Allan Kardec (PT), Mato Grosso é o único estado brasileiro que não tem aprovado o Zoneamento Socioeconômico e Ecológico Ambiental. Segundo ele, o governo do estado está atrasado para mandar esse estudo à Assembleia Legislativa.

“O Legislativo em gestões passadas já fez o seu papel, produzindo o relatório de onde os produtores podem avançar na produção, e onde deve ser feita a proteção do meio ambiente. Não podemos nem criar e nem acabar com as áreas ambientais, sem que tenha um estudo técnico fundamentado em uma economia sustentável”, disse Kardec.

ELZIS CARVALHO