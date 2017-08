Mato Grosso:Governador Taques sanciona LDO 2018

O governador do Estado, Pedro Taques, sancionou a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018. O texto foi publicado no Diário Oficial que circulou nesta terça-feira (08.08) e está disponível para download no site da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan-MT). Pelas projeções da equipe técnica, o Estado espera arrecadar R$ 18,83 bilhões em 2018, o que representa um crescimento de 2,19% em relação a previsão deste ano de 2017.

A próxima peça orçamentária para o ano de 2018 é a Lei Orçamentária Anual (LOA), em que cada secretaria apresenta suas projeções de despesas e investimentos. A Seplan possui até o dia 30 de setembro para centralizar estas informações, tratá-las e encaminhar para análise dos deputados estaduais.

A LOA, como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, será ainda debatida em duas audiências públicas. Cabe ao Poder Legislativo aprovar o orçamento 2018 até sua última sessão plenária.

Acesse aqui a LDO 2018 e seus anexos

Daniel Dino