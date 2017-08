Marcelo Duarte assina ordem de serviço para início de pavimentação de rodovia no Xingu

O secretário de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso (Sinfra), Marcelo Duarte, assinou a ordem de serviço que determina o início da pavimentação da rodovia MT-430, entre o município de Santa Cruz do Xingu (994 km de Cuiabá) e o popular Trevo do Natanael. Ao longo da MT-430, já foram executados até agora 49 km de um total de 65 previstos. A conclusão do asfaltamento é a realização de um sonho de mais de 30 anos da população que vive na região do Xingu.

“Na nossa administração, temos o compromisso de iniciar e concluir todas as obras. Esta vai ser mais uma obra de qualidade que vamos executar e entregar. Esperamos concluir este trecho em 2018, dando uma melhor qualidade de vida para o cidadão”, declarou o secretário ao assinar a ordem de serviço, na presença do prefeito de Santa Cruz do Xingu, Marcos de Sá, que esteve na Sinfra. Documento será publicado no Diário Oficial do Estado que irá circular nesta sexta-feira (18.08).

Esta é mais uma obra de pavimentação que vem sendo realizada pelo Governo do Estado na região do Xingu. O asfalto da rodovia MT-430 irá se conectar com a obra da rodovia MT-437, que está em pleno andamento. Neste momento, a Sinfra já faz a pavimentação da MT-437 no trecho entre o Trevo do Natanael e o Distrito de Santo Antônio do Fontoura – no município de São Jose do Xingu, interligando por asfalto a região a rodovia BR-158.

A região foi visitada pela comitiva liderada pelo governador Pedro Taques no mês de abril. Na ocasião, Taques assegurou a realização das obras. “Nós vamos concluir os sete primeiros quilômetros de pavimentação que restam ainda neste ano. Vamos interligar Santa Cruz do Xingu ao Natanael. Também vamos entregar mais 21 km conectando por asfalto Santa Cruz ao município de Confresa. Esse é um compromisso da nossa administração”, disse à época.

A região é uma das que mais possui cabeças de gado. Com 65,40 quilômetros de extensão, parte das obras de pavimentação ao longo da MT-430 já se encontra sinalizada e com ótima condição de tráfego. Segundo a Sinfra, restam exatos 15,88 quilômetros que ainda receberão asfalto. A previsão é que tudo esteja pronto em 2018. As obras fazem parte do programa Pró-Estradas, que é maior programa de construção, reconstrução e manutenção de rodovias da história de Mato Grosso. Nestes dois anos e meio da atual gestão, o Governo do Estado concluiu 1.800 km de asfalto, considerando tão somente as obras de pavimentação e revitalização do antigo asfalto.

Assessoria