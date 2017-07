Governo de MT e servidores discutem regularização de atendimento do MT Saúde

O Governo de Mato Grosso e os servidores públicos estão discutindo soluções para a retomada do atendimento e fortalecimento do Mato Grosso Saúde. O secretário-chefe da Casa Civil, José Adolpho Vieira, e representantes do funcionalismo que integram os conselhos Deliberativo e Fiscal do Instituto se reuniram nesta segunda-feira (17) com o objetivo de debater alternativas não só para o momento atual, que se refere ao pagamento dos prestadores de serviço, mas também com relação à consolidação do plano em todo o Estado. “Sabemos o quanto é importante o Mato Grosso Saúde para a vida dos servidores e de suas famílias e juntos vamos encontrar uma solução”, ressaltou José Adolpho.

No encontro, com a participação dos representantes do Conselho Deliberativo do Mato Grosso Saúde, Zilbo Fortes e Gilmar Brunetto, e com integrante do Conselho Fiscal Cledison Gonçalves da Silva, ficou acordado que através do diálogo transparente serão discutidas propostas que serão apresentadas aos prestadores de serviço do Mato Grosso Saúde. “O diálogo é fundamental na busca de uma solução para os problemas do Mato Grosso Saúde, tão importante para os servidores”, reforçou Gilmar Brunetto.

O secretário destacou o esforço do governador Pedro Taques para assegurar e melhorar o funcionamento do Mato Grosso Saúde. José Adolpho relembrou que o Governo, já no segundo semestre de 2015 e no ano de 2016, pagou aos prestadores de serviço do Plano cerca de R$ 45 milhões. “O governador também instalou o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal com a participação de representantes dos servidores, uma reivindicação antiga do funcionalismo e garantindo a transparência na administração do Instituto”, ressaltou.

Os secretários da Casa Civil, José Adolpho Vieira, e da Fazenda, Gustavo Oliveira, acompanhados do secretário adjunto da Casa Civil, Carlos Brito, e do diretor do Mato Grosso Saúde, Maurélio Ribeiro, se reuniram com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos e representantes dos hospitais para discutir o repasse financeiro às unidades de saúde. “O Governo do Estado vai envidar todos os esforços para garantir os repasses aos prestadores de serviço”, concluiu o secretário chefe da Casa Civil.

Alda Zorman