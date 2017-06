Gilmar Fabris destina emenda de R$ 350 mil a General Carneiro

Município vai investir dinheiro em rodovia e vias públicas; auxílio pode chegar a R$ 700 mil

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gilmar Fabris (PSD) destinou uma emenda de R$ 350 mil ao município de General Carneiro. Outros R$ 350 mil o parlamentar se comprometeu em auxiliar o município para ser liberado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra).

O dinheiro a ser liberado pelo governo do estado será utilizado para obras de pavimentação asfáltica da MT-347 e vias públicas do município. O investimento foi discutido no gabinete do parlamentar na tarde de terça-feira (27) na Assembleia Legislativa.

O prefeito de General Carneiro, Marcelo Aquino (PR), agradeceu o apoio do parlamentar e ressaltou que agora vai trabalhar firme para que os projetos de engenharia sejam devidamente formulados e entregues ao Estado para análise e posterior aprovação.

“Sozinho, o município não consegue tocar investimentos ainda mais em um momento de crise econômica que se reflete em menor arrecadação. O apoio do deputado Gilmar Fabris é muito importante para que essas importantes obras de infraestrutura saiam do papel”, ressaltou.

O deputado Gilmar Fabris, por sua vez, afirmou que seu mandato busca atender demandas dos municípios, priorizando o caráter social e não aspectos meramente políticos.

“O prefeito demonstrou a carência do município em infraestrutura e decidimos a do poder público”, concluiu.

RAFAEL COSTA

Foto: Marcos Lopes