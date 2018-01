Ganha Tempo do CPA será inaugurado na próxima segunda-feira

A Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), informa que a nova unidade do Ganha Tempo do CPA I será inaugurada na segunda-feira (22.01), às 9h. O novo modelo das unidades do Ganha Tempo tem como objetivo proporcionar à população uma alta qualidade de atendimento, conforto, eficiência e rapidez prestando mais de 80 serviços no local.

O novo modelo prevê que as unidades Ganha Tempo, que serão padronizadas, prestem atendimento de alta qualidade, eficiência e rapidez, facilitando o acesso do cidadão aos serviços públicos de competência do Estado e de outros entes parceiros do Governo Federal e municípios. E devem possuir as seguintes características: atendimento com conforto e agilidade; aumento da eficiência e qualidade na prestação dos serviços; economia de tempo e esforço; procedimentos padronizados; e ambientes humanizados.

A MT Participações e Projetos (MT PAR) foi responsável pela coordenação da modelagem do projeto da PPP do Programa Ganha Tempo. Neste projeto, a empresa atingiu um grau de execução nunca antes alcançado pelo Governo do Estado, no que se refere à Parceria Público-Privada, com prazo cerca de 40% inferior às empresas congêneres do setor privado.

A expectativa é que a nova unidade alcance rotatividade de aproximadamente duas mil pessoas por dia, chegando a um total de 40 mil por mês. O posto de atendimento também visa auxiliar a unidade Ipiranga, que já atua na cidade e alcançou somente no ano de 2017, 841.607 atendimentos e, a de Várzea Grande, que chegou a 181.474.

Serviços prestados

Inicialmente serão ofertados 84 serviços, por 15 parceiros. Entre eles estão a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (Jucemat), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Câmara de Dirigentes Lojistas de Cuiabá (CDL), Politec, Procon, Sistema Prisional, Sistema Nacional de Emprego (Sine) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Energisa, Desenvolve MT, Infocentro e Pag Fácil, e Pro Escola Digital. Confira aqui todos os serviços do Ganha Tempo CPA.

Outros órgãos parceiros deverão aderir ao programa ao longo do ano, com a previsão de ofertar mais de 100 serviços diferentes à população. A nova unidade está localizada no endereço Rua Alenquer, esquina com a Rua Ribeirão Preto, Bairro CPA I, em Cuiabá.

Novas Unidades

O Governo do Estado por meio da Setas-MT está atuando para ampliar o alcance do programa Ganha Tempo no interior do estado. Conforme o cronograma de execução, a previsão é que mais duas unidades sejam lançadas ainda primeiro semestre e outras quatros unidades sejam entregues até o final do ano de 2018. Além de Cuiabá, as cidades polos que serão contempladas são Rondonópolis, Sinop, Barra do Garças, Cáceres, Lucas do Rio Verde e Várzea Grande.

As novas unidades serão classificadas como grande médio e pequeno porte, atendendo a demanda da população local. Somente Cuiabá, pela quantidade populacional, receberá o selo de grande porte. Todas as unidades serão construídas em pontos estratégicos, para que sejam acessadas pelo maior número possível de moradores destes municípios e de localidades do entorno.

Assessoria