Falta de investimentos para segurança e saúde marca reunião durante Assembleia Itinerante

Com as presenças de lideranças da região do Vale do Jauru e representantes da sociedade organizada, pedidos de melhorias para as áreas de segurança pública e saúde marcaram o encontro durante a Assembleia Itinerante, realizada nesta sexta-feira (8), na Câmara Municipal de Araputanga. Infraestrutura e educação também foram destaques.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB), esclareceu a importância de o Parlamento ouvir as lideranças e dar encaminhamento das reivindicações feitas. “Sabemos das dificuldades diante a falta de recursos em todas as áreas. Então, de certa forma, a Assembleia Legislativa pode ajudar e por isso estamos aqui para ouvir os clamores dos moradores da região”, afirmou Botelho. Destacou que espera que o governo do estado envie, nos próximos meses, o projeto para a criação da Lei de Eficiência Pública, otimizando a gestão.

Joel Marins de Carvalho (PSB), prefeito de Araputanga, solicitou o intermédio dos deputados para a aquisição de um veículo para o transporte de pacientes. Explicou que muitos precisam fazer hemodiálise até três vezes por semana, nos hospitais de Cáceres e Cuiabá, mas que o tratamento esbarra na falta de transporte adequado. Também pediu aumento no efetivo e de viaturas para a segurança pública da região, que faz fronteira com a Bolívia.

“São medidas necessárias para melhorar a qualidade de vida da região. Também agradecemos a escolha da nossa cidade para a Assembleia Itinerante, que é uma excelente oportunidade para que os moradores usufruam dos serviços oferecidos nesse projeto. Hoje, aproveitamos para pedir a consolidação de emendas que já foram destinadas para a cidade, mas que ainda não foram executadas, inclusive melhorias na MT-175”, afirmou o prefeito.

O deputado Dr. Leonardo ressaltou a condução da ALMT com ações para melhorias de todas as áreas. “Têm cidades que ficam a mais de mil quilômetros da capital, a presença do Poder Legislativo estadual nas cidades é muito importante para cobrar das secretarias afins e criar leis para levar soluções aos municípios”.

Com base política na região, o deputado Adriano Silva (PSB), destacou o apoio. “A atenção é muito importante, pois temos muitas dificuldades em diversas áreas, como estradas, educação, e a união de forças pode nos ajudar a desenvolver”, disse o parlamentar, ao questionar os entraves à consolidação de obras.

Da mesma forma, o prefeito de São José dos Quatro Marcos, Ronaldo Floriano (PSDB), aprovou a iniciativa. Para ele, a harmonia entre os poderes ajuda no enfrentamento da crise. “Vejo com muito entusiasmo a harmonia entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, isso nos ajuda a administrar melhor. Foi o caso da ambulância que recebemos graças ao empenho da Assembleia, que devolveu o dinheiro ao governo para ajudar os municípios”.

O deputado federal Fábio Garcia (sem partido), também participou do evento. “Estando mais próximos é possível saber a situação das nossas cidades e, juntos, buscar a efetivação das prioridades. Estou à disposição na Câmara Federal para contribuir. Atualmente, estamos na luta pela aprovação do FEX, que levará recursos aos estados e espero que seja aprovado de forma rápida”, disse, ao questionar a alta carga tributária do Brasil. Garcia também listou o trabalho que vem sendo desenvolvido para ajudar os municípios a superar a crise, dentre elas, a emenda impositiva, no valor de R$ 100 milhões, que será destinada para a Saúde.

O vereador de Mirassol D´Oeste, Anísio Lopes, agradeceu o empenho da Casa de Leis. “Quero agradecer ao secretário Ricardo Adriane (Finanças da ALMT) e ao presidente Botelho pelo apoio à nossa região, principalmente à saúde”.

Também representante da região, o deputado Wancley Carvalho (PV) citou que Araputanga é um polo educacional e recebe acadêmicos dos municípios vizinhos, que fomentam a economia local. Outro destaque foi a busca de parcerias com o país vizinho, intensificando as relações internacionais com a Bolívia.

Botelho assegurou empenho à recuperação da MT-275; segurança; reativação da Delegacia de Figueirópolis D´Oeste; melhorias no atendimento e regularização da saúde; transporte de paciente e apoio para a reforma das creches Morada dos Pequeninos e Pingo de Gente. “A Assembleia Itinerante é mais que cidadania!”

Homenagem – Durante o evento, Botelho entregou aos prefeitos documentário especial, preparado pelo Instituto Memória da AL, contendo as leis de emancipação político-administrativa dos respectivos municípios que compõem a região do Vale do Jauru.

Por ITIMARA DE FIGUEIREDO

Foto por MAURICIO BARBANT