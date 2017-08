Em Mato Grosso deputados retornam aos trabalhos em plenário

Além da LOA-2018, o Parlamento deve discutir o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que trata do congelamento dos gastos dos Poderes e o de reforma tributária.

Depois de 15 dias em recesso, os trabalhos em plenário na Assembleia Legislativa tiveram reinício hoje (2), durante sessão matutina dessa quarta-feira. Em destaque, a apresentação da Mensagem 55/2017, encaminhada pelo governo do estado, que trata do reajuste do subsidio da carreira dos servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema).

De acordo com o líder do governo no Parlamento, deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), o reajuste não foi concedido antes em função da fragilidade econômica do estado, mas que o momento é oportuno para tratar desse tema. “Antes os servidores da Sema não foram valorizados como o de outra secretarias. Agora está sendo feita a equiparação salarial com outras categorias”, explicou Dal Bosco.

Além dessa Mensagem, o governo deve encaminhar nos próximos dias o Projeto de Emenda Constitucional (PEC) que trata do congelamento dos gastos dos Poderes e o projeto de reforma tributária.

Com o entendimento dos Ministérios Públicos Federal e Estadual sobre a conclusão das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), em Cuiabá e Várzea Grande, os deputados voltam a discutir a Mensagem 202/2017 que trata do empréstimo de R$ 800 milhões junto a Caixa Econômica Federal Essa proposta chegou na Casa no primeiro semestres deste ano.

“A grande discussão é votar propostas que tragam melhorias para o estado. A lei do teto, congelando os repasses aos Poderes, vai repassar o que der na inflação para o ano subseqüente e gerar uma economia de R$ 1 bilhão. A proposta tributária visa simplificar a lei vigente no estado, dando mais isonomia para quem está e quem quiser investir em Mato Grosso”, explicou Dal Bosco.

Nota de repúdio – O deputado Romoaldo Júnior (PMDB) apresentou uma nota de repúdio ao secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Suelme Evangelista Fernandes, pelo secretário ter chamado, durante a entrega de equipamento da agricultura familiar, os intermediadores entre o consumidor e os produtores, de mafiosos.

“O secretário cometeu um erro ao chamar aqueles que fazem parte da cadeia produtiva, na intermediação da venda dos produtos dos pequenos produtores de Mato Grosso, de mafiosos. Foi muito pesado esse termo usado por ele. Quero que o secretário peça desculpas a esse segmento da economia mato-grossense”, observou o parlamentar.

Caos na Saúde – O deputado Allan Kardec (PT) alertou aos parlamentares sobre o fechamento do Hospital do Vale do Guaporé, que é um Hospital Santa Casa, em Pontes e Lacerda. “É preciso avançar nessas discussões, assim como foi feito com o hospital de Diamantino. Um dos grandes temas para este semestre é a pavimentação para a saúde sair da crise”, disse Kardec.

Audiência Pública – O deputado Valdir Barranco (PT) convidou os deputados e a sociedade para participarem de audiência pública no município de Sinop, na próxima sexta-feira (4), para debater e encaminhar a situação das famílias atingidas pela barragem. O evento será às 9 horas, na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

Moção de Pesar – Deputados apresentam moção de pesar à família do ex-deputado Amador Tut que faleceu após um infarto, no último final de semana, em Cuiabá. De acordo com o deputado Wagner Ramos (PSD), Tut foi um “grande desbravador de Mato Grosso. Várias cidades cresceram via Tut Transporte. Em Tangará da Serra, ele empregou quase 100 funcionários”, destacou.

Por ELZIS CARVALHO