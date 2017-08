Credenciados 574 mercados para cartão alimentação em MT

Mais de 500 mercados em todo o Estado estão aptos para receberem o cartão alimentação do programa Pró-Família. A rede credenciada está distribuída nos 141 municípios que aderiram ao programa da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas).

Quase três mil pessoas já receberam os cartões em 19 municípios. Cada família recebeu um cartão com um crédito no valor de R$ 100,00, que poderá ser utilizado exclusivamente para o consumo de gêneros alimentícios, não podendo ser utilizado para bebidas e tabaco. Já os assistentes sociais receberam um cartão de R$ 300,00, os agentes comunitários de saúde R$ 100,00.

As recargas de crédito para o consumo das famílias, agentes comunitários de saúde (ACS) e assistentes sociais que já receberam o cartão acontecem no dia 20 de cada mês. E o pagamento para o mercado é realizado 30 dias após a compra em transferência direta.

A coordenadora do Pró-Família, Mônica Camolezzi, destaca que é preciso atenção dos beneficiários, pois o cartão só é aceito na função crédito, e apenas na rede credenciada. Além disso, nem a operadora do cartão, ou o Governo do Estado enviam boleto ou qualquer tipo de cobrança para o titular.

“Esse valor beneficia as famílias, mas também movimenta a economia local. É um adicional ao comerciante que amplia o número de funcionários que por sua vez também consome bens e serviços na região”, destaca o titular da Setas Max Russi.

Para ler a lista com todos os mercados cadastrados, clique aqui.

Aline Coelho

Foto por Jana Pessôa