CPI aprova pedidos de informações sobre empréstimos consignados

Durante reunião desta quarta-feira (11), também foram aprovados o Regimento Interno e o Plano de Trabalho da comissão

Durante reunião ordinária nesta quarta-feira (11), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura denúncias de irregularidades nos empréstimos consignados aos servidores públicos cumpriu os requisitos regimentais restantes para a conclusão de sua instalação e aprovou requerimentos de pedido de informações.

Os pedidos de informações serão encaminhados aos bancos Daycoval, Banco do Brasil, Cruzeiro do Sul, Sicredi, Olé e Panamericano. A CPI deseja saber qual a relação das instituições com o governo do estado, a empresa que faz a intermediação dos empréstimos e os servidores públicos estaduais.

Também será enviado ofício ao cartório distribuidor, para que comunique a quantidade de processos envolvendo contratos de empréstimos consignados firmados com servidores públicos do Executivo estadual.

Por sugestão do deputado Max Russi (PSB), que integra a CPI na condição de suplente, os membros da comissão solicitarão aos Ministérios Públicos Estadual e Federal dados apresentados por delatores durante investigação sobre a existência de esquema criminoso de propina no estado.

Durante a reunião, foram aprovados ainda o Regimento Interno e o Plano de Trabalho da CPI. “Concluímos hoje a fase de aprovação de documentos administrativos, necessários para assegurar a legalidade da CPI, e também já aprovamos o envio de ofícios requerendo informações que consideramos fundamentais para as investigações. Dessa forma, estamos dando continuidade aos trabalhos de maneira célere”, declarou o presidente da comissão, deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB).

Maluf também reforçou a importância da contribuição dos servidores públicos, que podem encaminhar denúncias ou informações relevantes para o e-mail cpidosconsignados@al.mt.gov.br.

A CPI dos Consignados tem como relator o deputado Allan Kardec (PDT) e como vice-presidente o deputado Adalto de Freitas (Patriota). Também são membros os deputados Pedro Satélite (PSD) e Gilmar Fabris (PSD), além dos suplentes Oscar Bezerra (PV), Saturnino Masson (PSDB), Dr. Leonardo (SD), Janaina Riva (MDB) e Max Russi (PSB).

RENATA DE MATTOS NEVES