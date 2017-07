AMM é parceira do Minha Casa Minha Vida em Mato Grosso

A Associação Mato-grossense dos Municípios será parceira da Caixa Econômica Federal e do Governo do Estado na promoção do programa Minha Casa Minha Vida no estado. A entidade irá mobilizar as prefeituras para adesão ao programa, nas faixas 1, 2 e 5 que contam com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços (FGTS). Para formalizar a parceria, um termo de cooperação será assinado no dia 10 de julho durante a 1ª Marcha a Cuiabá – Prefeitos e Vereadores em Defesa dos Municípios Mato-grossenses. O evento é uma realização conjunta da AMM e a União das Câmaras Municipais de Mato Grosso – UCMMAT.

Conforme explica o presidente da AMM, Neurilan Fraga, a instituição já firmou outras parcerias com a Caixa para fomentar o desenvolvimento dos municípios. “É papel da AMM contribuir com o desenvolvimento socioeconômico das cidades, inclusive com a diminuição do déficit habitacional de alguns municípios”, ressaltou.

As prefeituras que aderirem ao programa federal deverão disponibilizar os terrenos onde serão construídos os imóveis. Também é função do executivo municipal cadastrar e a selecionar as famílias que serão beneficiadas, levando em consideração os critérios estabelecidos pelo Minha Casa Minha Vida.

A Marcha a Cuiabá reunirá prefeitos e vereadores de todo o estado, além de representantes dos poderes constituídos, entidades, instituições, entre outras autoridades. As inscrições para o evento podem ser feitas por meio do site www.amm.org.br.

Minha Casa Minha Vida

Em 2017, o Minha Casa Minha Vida completa oito anos e já entregou mais de 1 milhão de moradias em todo o país. Entre as vantagens do programa estão os subsídios para faixas especiais, financiamento com parcelas decrescentes, juros reduzidos, entrada facilitada e financiamento em até 360 meses.

Agência de Notícias da AMM