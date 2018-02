ALMT realiza sessão especial para abertura dos trabalhos

A Assembleia Legislativa realiza nesta terça-feira (6), às 9 horas, sessão especial para continuidade da solenidade de abertura da sessão legislativa. Na última sexta-feira (2), foi realizada a sessão solene de instalação da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. A cerimônia registrou o início dos trabalhos na Assembleia e o recebimento da mensagem do Poder Executivo. Para amanhã, estão confirmadas as presenças do governador Pedro Taques, do presidente do Tribunal de Justiça, Rui Ramos, do Tribunal de Contas do Estado, Gonçalo Domingos, do defensor-geral Silvio Jeferson, do Ministério Público, Mauro Curvo, dentre outras autoridades.

Presidida pelo deputado Eduardo Botelho, nessa sessão o governador fará a explanação sobre as metas e desafios para este ano. E, às 17 horas, os deputados voltam ao plenário para a primeira sessão ordinária de 2018.

“Vamos fazer a sessão especial com as presenças dos presidentes dos poderes, dando início efetivamente ao trabalho legislativo. Neste ano, as discussões tendem a ser mais acirradas por ser ano eleitoral. Também temos matérias importantes como as contas do governo para serem votadas; CPI em andamento, além de projetos em tramitação. Com certeza, será um ano de muito trabalho”, afirmou Botelho.

Por ITIMARA FIGUEIREDO