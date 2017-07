53ª Expoagro negocia mais de R$ 30 mi em 10 dias de evento e confirma Cuiabá como Capital do Agro

Em 10 dias de feira, a 53ª Exposição Agropecuária de Cuiabá (Expoagro) negociou mais de R$ 30 milhões em negócios. O resultado é considerado positivo diante das dificuldades financeiras que vem passando o país, principalmente, o setor pecuário.

Em um modelo reestruturado e direcionado para atender as demandas dos pecuaristas e produtores rurais e, ao mesmo tempo, oferecer um espaço agradável ao lazer e às famílias, o evento contou com mais de 200 mil visitas e 117 expositores.

Os dados foram apresentados pelo presidente do Sindicato Rural de Cuiabá (SRC), Jorge Pires de Miranda, que foi o organizador da 53ª Expoagro, em coletiva de imprensa concedida na manhã desta segunda-feira (24.08).

“O grande objetivo da 53ª Expoagro foi o de lançar este grande projeto de consolidação de Cuiabá como Capital Nacional do Agronegócio. Acredito que este propósito foi alcançado com êxito. Para o próximo ano, queremos ampliar ainda mais as atrações da Expoagro, como com a inclusão de uma área agrícola, que faz parte da reformulação do Parque de Exposição Senador Jonas Pinheiro”, destacou Pires.

DESTAQUES – Entre os principais destaques da 53ª Expoagro, o Fórum das Cadeias Produtivas, em conjunto com o Circuito de Genética na Pecuária (Genapec) e a 10ª RedeAgro, contaram com 30 palestras com participação dos principais líderes do agronegócio brasileiro e autoridades públicas, como o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. “A troca de informações foi um grande destaque neste novo modelo da Expoagro”, destaca Jorge Pires.

Também foram destaques os nove leilões realizados nos 10 dias de Expoagro, que negociou cerca de 1990 animais e movimentou mais de R$ 10 milhões. Assim como o primeiro Julgamento de Nelore a Campo da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), cujo evento na Expoagro Cuiabá bateu recorde de animais avaliados em todo o Brasil.

A 53ª Expoagro também contou com o recolhimento seletivo de material reciclável, o que foi realizado por meio de parceria com a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Mato Grosso (Coopermar), que recolheu duas toneladas de resíduos.

Shows – Com uma estrutura moderna, e com programação pensada para atender as famílias, a Expoagro contou com 22 shows. Nesta edição, dois dias foram dedicados à temática religiosa, com a participação do pastor Cláudio Duarte e do show com o padre Bruno Costa da Canção Nova.

Os ingressos para os shows tiveram preços acessíveis, além da arrecadação de 6,5 toneladas de alimentos que foram doados para o Hospital do Câncer de Mato Grosso, abrigo Bom Jesus de Cuiabá e para a entidade filantrópica sítio São Jose de Anchieta.

ALIMENTAÇÃO – Entre os destaques da Expoagro esteve a praça de alimentação, que concentrou toda a oferta do serviço em um mesmo espaço, facilitando o acesso dos visitantes e garantindo a satisfação dos comerciantes, cuja avaliação foi positiva em relação aos dias de feira.

54ª EXPOAGRO – Para a edição 2018 da Exposição Agropecuária de Cuiabá, o projeto gira em torno da ampliação do Parque de Exposições Senador Jonas Pinheiro, em Cuiabá, que já foi iniciada e está estimada em R$ 17 milhões.

