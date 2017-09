Começa a tramitar a “PEC do Teto dos Gastos” na ALMT

A comissão especial formada na Assembleia Legislativa para analisar e emitir parecer sobre a Proposta de Emenda Constitucional nº 10/2017 que institui o Regime de Recuperação Fiscal – RRF conhecida como “PEC do Teto dos Gastos”, realizou sua primeira reunião nesta quarta-feira (13).

Ficou definido que a comissão se reunirá todas as terças-feiras, às 10h, para dar andamento aos trabalhos. Os membros também decidiram antecipar para 26 de setembro a Audiência Pública para discussão da proposta e alterar para 2 de outubro o prazo final para apresentação de emendas.

“O prazo foi alterado para que deputados possam contribuir, inclusive levando em consideração as sugestões que serão apresentadas durante a audiência pública”, explicou o presidente da comissão, deputado estadual Guilherme Maluf (PSDB).

O parlamentar confirmou a intenção de votar a proposta até o dia 18 de outubro e garantiu a realização de um amplo debate.

“Vamos ouvir toda a sociedade e debater profundamente essa proposta, que será um marco regulatório no controle do gasto público em Mato Grosso. Todos nós queremos a saúde financeira do estado e vamos trabalhar juntos para isso”, afirmou.

Também participaram da reunião o vice-presidente da comissão, Dr. Leonardo (PSD), o relator, José Domingos Fraga (PSD), os membros Janaina Riva (PMDB) e Mauro Savi (PSB), o secretário de Serviços Legislativos, Gabriel Barros, e os procuradores Ricardo Riva e Bruno Cardoso Leite.

Entenda

Conforme texto da proposta apresentada pelo Poder Executivo, a PEC do Teto dos Gastos tem o objetivo de reforçar a disciplina e o equilíbrio fiscal para um período de 10 exercícios financeiros, mediante a criação de regras que evitem a expansão do gasto corrente além da capacidade financeira do Estado. As medidas apresentadas para Mato Grosso acompanham as diretrizes orientadoras adotadas pelo Governo Federal.

O Teto de Gastos limita as despesas com pessoal e custeio (despesas primárias) de todos os Poderes do Estado. Atualmente o gasto com pessoal consome 49% a Receita Corrente Líquida (RCL) do Estado. O valor foi ajustado pelo TCE para 45% após efeitos da resolução que retirou a Defensoria Pública dos gastos do governo estadual. Com a PEC, a previsão do governo é que o gasto com a folha fique em 44% até em 2023.

Com aprovação da PEC, a estimativa é que o percentual reduza para 44% em 2023. Outro alívio de caixa, seria a economia de quase R$ 1,3 bilhão, que é o pagamento anual que o governo faz à União, BNDES e outros bancos.

O teto atende a uma exigência da Lei Complementar 156, que trata do regime de recuperação fiscal dos Estados e exige que, nos anos de 2018 e 2019, as despesas primárias sejam limitadas a valor empenhado em 2016. No caso de Mato Grosso, isso corresponde a R$ 16 bilhões, corrigidos pela inflação. Com o teto de gastos em vigor, os Estados podem renegociar suas dívidas com a União.

Íntegra da proposição

Foto por Helder Faria