ALMT sedia seminário sobre combate ao abuso, exploração e violência contra crianças e adolescentes

O seminário terá três palestrantes e o resultado vai embasar ainda mais o trabalho do parlamentar no combate aos crimes contra a criança

A população terá a oportunidade de debater o combate ao abuso, exploração e violência contra crianças e adolescentes em um seminário que será realizado na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, no dia 8 de maio, no auditório Licínio Monteiro, a partir das 8h.

O evento, requerido pelo deputado Dr. Leonardo (SD), contará com três palestrantes especialistas no assunto e momentos para ampla discussão. O resultado do debate vai embasar trabalho parlamentar no sentido de prevenir e combater crimes contra a criança e o adolescente.

“Quero ouvir a sociedade sobre esse assunto tão importante. E também quero contribuir. Por isso trago três especialistas para esclarecer vários aspectos desses crimes terríveis que vitimam nossas crianças e nossos adolescentes. Esse debate vai embasar uma agenda de trabalhos para combater e prevenir o abuso, a exploração e a violência contra a criança e o adolescente”, afirmou o deputado.

Cada um dos especialistas vai tratar o tema sobre óticas diferentes. A primeira palestra será sobre “Causas e Efeitos Psicológicos e Sociais em Crianças e Adolescentes Vítimas da Violência Sexual” e sobre o “Perfil do Abusador”, ministrada pelo perito criminal Sandro Cesar Roberto.

Em seguida, a promotora Ducilei Maria Soares Ribeiro Ambrósio, do Ministério Público do Estado (MPE), falará sobre “Medidas Protetivas à Vítima do Abuso, Exploração e Violência”. Ela atua na 27ª Promotoria Criminal de Cuiabá desde 2015, na área de crimes contra a vida e dignidade sexual que vitimam crianças, adolescentes e idosos.

Ao final, o juiz Jamilson Haddad Campos, da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, ministrará uma palestra sobre “Combate ao Abuso, Exploração e Violência Contra Criança e Adolescente na Esfera Jurídica”.

As vagas para o seminário serão limitadas e os inscritos receberão certificados de participação, conferidos pela Escola do Legislativo. As inscrições começarão em breve e poderão ser feitas pela internet.

JARDEL DE ARRUDA