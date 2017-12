ONU revê para cima crescimento do Brasil em 2018

A Organização das Nações Unidas revê para cima a projeção de crescimento da economia brasileira e agora estima uma expansão de 2% em 2018, depois de um crescimento de 0,7% neste ano. As novas projeções apresentadas pela entidade nesta segunda-feira, 11, ainda revelam que o desempenho da economia nacional ganhará força em 2019, com uma alta de 2,5%.

Em meados do ano, a entidade estimava que o crescimento seria de 1,6% para 2018. Mas a certa estabilidade obtida nos últimos meses fez os economistas da ONU elevarem a projeção. Para 2017, os números também apontam para um aumento de 0,1 ponto porcentual em comparação aos dados de meados do ano.

Entre as maiores economias do mundo, a revisão do crescimento do Brasil é a maior, ao lado da Rússia. Na América Latina, a projeção é de um crescimento de 2% em 2018, mesma taxa registrada para a zona do euro. Nos Estados Unidos, a expansão será de 2,1% no ano que vem.

Apesar da expansão, a taxa projetada pela ONU é inferior à média indicada pelos economias, recolhida pelo Banco Central. Segundo a instituição, a projeção nacional é de crescimento de 2,5% em 2018.

Ainda assim, o crescimento brasileiro da um ponto final, segundo a ONU, a um período de forte queda na economia nacional. Em 2015, a contração foi de 3,8%, contra uma queda de 3,6% em 2016.

A economia global, segundo o levantamento, terá um crescimento de 3% em 2017, taxa que será mantida para 2018 e 2019. O cálculo da ONU também foi revisto para cima para este ano, com uma elevação de 0,3 ponto porcentual para 2017.