Lucimar Campos prorroga prazo para pagamento da cota única do IPTU 2018

A prefeitura de Várzea Grande prorrogou para até o dia 30 de maio o prazo para o pagamento, em cota única e com descontos, do IPTU 2018. O período foi dilatado para que a população possa aproveitar os descontos no pagamento à vista. “Realizamos plantões de atendimento nos dias 28 e 30 de abril, houve muita demanda, mas também sugestões para que o pagamento fosse estendido para ‘casar’ com o período de quitação salarial dos trabalhadores, que na maior parte, começam a receber a partir do 5º dia útil do mês”, explica a secretária interina de Gestão Fazendária, Lucinéia dos Santos.

O novo prazo para o IPTU 2018 está publicado no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios, por meio do Decreto nº 28. Até o dia 30 desse mês fica assegurado desconto de 15% (quinze por cento) para as inscrições imobiliárias (imóveis) que não possuam débitos em aberto, ou, de 5% (cinco por cento) para as inscrições imobiliárias (imóveis) que possuam débitos em aberto.

Todo o corpo técnico da secretaria municipal de Gestão Fazendária segue mobilizado para atender os contribuintes e sanar dúvidas. O atendimento é realizado no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), na sede da secretaria, no Paço Municipal, das 8h às 18h, de segunda à sexta-feira.

A superintendente de Receita da Pasta, Stefânia Borges, explica que mais de 140 mil carnês foram entregues e chegaram aos contribuintes cadastrados, nos endereços informados à Secretaria. “Quem não está com o cadastro atualizado, ou não tiver recebido o carnê, pode aproveitar o período de prorrogação para assegurar descontos emitindo o boleto de pagamento pela internet ou ainda vir pessoalmente retirar sua guia e já atualizar o cadastro para a partir do ano que vem, receber o documento em casa”

INTERNET – O contribuinte pode emitir o boleto via internet, por meio do portal www.varzeagrande.mt.gov.br. Para acessar basta clicar em ‘Serviços’, logo na parte de cima do site. Nesse link abre uma lista de opções, e aí o contribuinte clica em ‘Boletos de IPTU’. Nessa opção abrirá um campo para o contribuinte digitar o número de Inscrição do Imóvel (CMC) ou número de Inscrição Imobiliária. Ao concluir um dos dois campos, o contribuinte poderá acessar ao registro do IPTU 2018, que permitirá o recolhimento em cota única, ou parcelar, conforme o valor total devido. Ao escolher a opção, basta imprimir e pagar em qualquer banco, casas lotéricas e até mesmo pelo celular, via leitura do código de barras.

Por Marianna Peres

Foto : SECOM – VG