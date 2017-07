Consumidores esperam inflação de 6,9% em 12 meses a partir de julho, diz FGV

O indicador permaneceu no menor patamar desde janeiro de 2013, quando estava em 6,3%. Na comparação com o mesmo mês no ano anterior, o indicador está 3,1 pontos porcentuais mais baixo.

“Mesmo com as boas notícias com relação à inflação, IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) acumulado no ano em 1,18% e a expectativa do mercado (FocusBacen) desse ano em 3,38%, os consumidores não alteraram suas expectativas para os próximos 12 meses. Dessa forma, a tarefa de ancorar as expectativas de inflação dos consumidores em um patamar mais baixo pode se tornar difícil considerando o aumento do PIS/Cofins para combustíveis e ainda a elevada incerteza no País”, avaliou o economista Pedro Costa Ferreira, do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em julho, 59% dos consumidores previram uma inflação inferior ao limite superior da meta de inflação de 6% estabelecida pelo Banco Central para este ano, sendo que cerca de 30% esperam que o IPCA fique abaixo da meta.

A expectativa de inflação recuou em todas as faixas de renda, exceto para as famílias com renda até R$ 2.100,00. Após uma queda expressiva do mês anterior, houve retorno ao nível próximo ao maio (8,5%).

Para os consumidores com maior poder aquisitivo, que recebem entre R$ 4.800,01 e R$ 9.600,00, o movimento de queda das expectativas se manteve pelo nono mês consecutivo, alcançando 6,1% em julho.

O Indicador de Expectativa de Inflação dos Consumidores é obtido com base em informações da Sondagem do Consumidor, que ouve mensalmente mais de 2,1 mil brasileiros em sete das principais capitais do País. Aproximadamente 75% dos entrevistados respondem aos quesitos relacionados às expectativas de inflação.