Brasil zera imposto de importação para quase 5 mil máquinas e equipamentos

Serão beneficiadas importações de equipamentos para indústrias dos setores médico-hospitalar, autopeças, alimentício, entre outros

A decisão da Câmara de Comércio Exterior (Camex) de zerar o Imposto de Importação para máquinas e equipamentos industriais no Brasil entrou em vigor nesta quinta-feira (17). Com a medida, publicada no Diário Oficial da União, 4.903 equipamentos que estavam com alíquotas de 2% (aprovadas em 2016 e 2017), serão ajustados para 0% sem efeitos retroativos.

Desse total, 4.552 referem-se a bens de capital e 351 são bens de informática e telecomunicações. Serão beneficiadas importações de equipamentos para indústrias dos setores médico-hospitalar, autopeças, alimentício, eletroeletrônico e de embalagem, entre outros.

Segundo a Camex, a nova regra vale apenas para as máquinas e equipamentos que não tiverem sido internalizados. As novas listas de ex-tarifários já virão com a alíquota reduzida de 2% para 0%.

A proposta foi apresentada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcos Pereira, na última reunião da Câmara de Comércio Exterior (Camex), e aprovada por unanimidade pelo Conselho de Ministros.

Para o ministro, é de extrema importância reduzir o custo do investimento produtivo no Brasil para gerar mais empregos e estimular a retomada da economia. Segundo ele, nos próximos dias serão publicados novos ex-tarifários, a 0%, que devem estimular investimentos de US$ 3,1 bilhões.

MINC