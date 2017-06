Taques, ONU e agência federal fecham acordos para alavancar infraestrutura de MT

Em evento nesta quarta-feira (21.06) no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, o governador Pedro Taques assinou dois convênios, para melhoria da qualidade da infraestrutura de Mato Grosso, com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (Unops/ONU) e com a Empresa de Planejamento em Logística (EPL), ligada ao Governo Federal. São cooperações inéditas em todo o Brasil, que devem qualificar, ainda mais, os serviços prestados diretamente ao cidadão pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), no que se refere a pavimentação e reconstrução de estradas.

O governador afirmou que as agências devem colocar o Estado em um outro patamar de desenvolvimento das ações a serem realizadas a médio e longo prazo, além de contribuir para a captação de recurso junto as instituições financiadoras. “A parceria com a ONU e da EPL demonstra o reconhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido na Sinfra, que concluiu em dois anos 1.430 km de asfalto. Vamos conseguir estruturar sistemas, processos e projetos que irão contribuir para alcançarmos resultados melhores ainda”, declarou o governador.

“Nós vamos ter ‘selos de qualidade’ de instituições que atuam em nível nacional e internacional. Neste momento econômico delicado, quando o Estado busca captar ‘dinheiro novo’, estas parcerias são de fundamental importância”, completou.

Os resultados destas parcerias devem aparecer com o tempo. No entanto, segundo o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, os convênios já representam uma mudança imediata de mentalidade no modo de trabalhar no Estado.

“Foram assinadas duas parcerias importantes de cunho estratégico. No Brasil, temos uma cultura muito imediatista. Contudo, nós acreditamos que o sucesso do Estado deve passar pelo planejamento, assim como ocorre nos países de primeiro mundo. Trouxemos a ONU para atuar dentro da secretaria, para dar ao órgão a expertise que Mato Grosso irá precisar para aprimorar a sua infraestrutura nas próximas décadas”, disse o secretário Marcelo Duarte.

ONU

Para o projeto de “Fortalecimento da gestão da infraestrutura de transporte e de obras em Mato Grosso”, que foi assinado com a ONU, o Governo do Estado irá investir R$ 28.075.466,00 no período de três anos. Desta parceria, devem nascer diversos avanços. Em conjunto serão elaboradas ações que vão buscar o aperfeiçoamento do atual modelo de gestão de projetos da Sinfra; a adoção de processos digitais mais eficazes para projetos, supervisão e execução de obras; o reforço da capacidade profissional dos servidores; além de propor alternativas de financiamento e contratação; entre outras medidas que colaborem para a melhoria da infraestrutura e logística do Estado.

Outro representante do Governo de Mato Grosso envolvido no projeto é a Mato Grosso Parcerias S.A. (MT PAR), que ficará mais focada na gestão de informações, no acompanhamento dos processos de capacitação dos servidores e nas atividades relacionadas à contratação de Parceria Público-Privadas (PPP).

Parcerias consolidadas

A diretora do Unops, com sede em Brasília (DF), Claudia Valenzuela, explicou que a agência vai atuar em Mato Grosso de três formas diferentes. “Uma das nossas especialidades é fazer a gestão de projetos, com as metodologias mais renovadas no mundo. Nós somos certificadoras de gestão de projetos. O segundo eixo importante de atuação são as aquisições, ou seja, como os governos podem comprar melhor e de forma mais eficiente e transparente. Por fim, o que realmente é o nosso coração: atuar com infraestrutura e trabalhar com as novas modelagens, como PPPs (Parcerias Público-Privadas) e concessões”.

Já o acordo assinado com a EPL visa o desenvolvimento de estudos preliminares técnico, econômico e ambiental no âmbito multimodal para aplicação em concessões de infraestrutura estaduais que se integram a logística de transporte nacional. Esta parceria irá fomentar informações para o desenvolvimento de um Plano Estadual de Logística Integrada. Tuddo isso será pensado em conjunto com a política de desenvolvimento do governo federal.

O diretor-presidente da EPL, José Carlos Medaglia Filho, destacou que encontrou em Mato Grosso o melhor cenário para atuação. “Temos uma grande confiança nesta nossa união. O Governo de Mato Grosso é o nosso parceiro ideal neste momento, até pela interação das equipes técnicas de alto nível. Juntas, elas vão alcançar resultados para contribuir com a melhor tomada de decisão dos gestores, que conhecem bem da infraestrutura do estado e agora terão mais dados para aprimorar as suas ações”, comentou.

Diversas autoridades estaduais participaram do evento e reconheceram a importância destas parcerias. Entre os presentes, o conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado e coordenador-geral da Rede de Controle, Moises Maciel, destacou a evolução da gestão da Sinfra durante a atual administração.

“Em 2015, o cenário era de caos, não exista condições dos servidores trabalharem na Sinfra. Naquele momento, então, organizamos junto com a Sinfra o nosso primeiro fórum, onde discutimos planejamento, projetos de qualidade, preço justo, processos claros e também a mão-de-obra. Em 2016, no segundo, fizemos o mapeamento de risco da secretaria, em parceria com os quatro órgãos de controle. Se fosse em outro tempo, iria correr todo mundo. Mas, hoje, não tenho dúvidas que o cenário é completamente diferente, com boas práticas de trabalho. Daí da importância da ONU e da EPL atuarem em Mato Grosso, trazendo a Sinfra para um patamar de excelência”, concluiu.

