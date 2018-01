Poderes fazem acordo para pagamento de duodécimos

O governador Pedro Taques e o secretário de Fazenda Rogério Gallo, se reuniram nesta sexta-feira (26.01) com os chefes dos Poderes e órgãos constitucionais. Em pauta, o pagamento pelo Executivo dos valores devidos dos duodécimos de 2017. Taques assegurou aos presidentes da Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado e Defensoria Pública os repasses do ano corrente de 2018 dentro da normalidade.

Segundo o governador, os Poderes preparam uma proposta que deve ser apresentada na próxima semana para regularizar os repasses de 2017. Ao todo, o Estado tem um débito de R$ 197 milhões com os poderes e órgãos constitucionais. Ao longo de janeiro já foram pagos R$ 65 milhões do que ficou remanescente de 2017.

Os valores serão quitados a partir do mês de maio, isso porque em março o governo vai quitar mais uma parcela de U$ 32 milhões com o Bank of America, contraídos na gestão passada. Convertendo os valores com a cotação atual o que dá mais de R$ 100 milhões.

O governador destacou que todos os chefes de Poderes entendem o momento de dificuldade econômica pelo qual o Estado atravessa. “Eles são importantíssimo para que possamos atravessar esse momento de dificuldades”, disse o governador.

Ao lembrar que todos os Poderes são o Estado de Mato Grosso, Taques afirmou que todos fazem atendimentos à população e as políticas públicas precisam ser efetivadas. Todos os detalhes do acordo serão divulgados em decreto na próxima semana.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho disse que ainda há alguns desencaixes que precisam ser sanados antes da divulgação do acordo. Segundo Botelho, os Poderes entendem a necessidade de pagar a dívida com o Bank of America.

O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rui Ramos, lembrou que o Brasil inteiro passa por um momento econômico de dificuldades. Por isso a necessidade de união e dar contribuição para superar a crise.

A reunião durou cerca de três horas e contou com a participação também do presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Gonçalo Domingos Neto, do procurador geral de Justiça, Mauro Curvo, do defensor público-geral, Silvio Santana e do secretário-chefe da Casa Civil, Max Russi.

Por Thiago Andrade

Foto por José Medeiros