Meirelles: o que interessa à população é emprego, inflação, renda e juros

Apontado como possível candidato à Presidência, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que quatro fatores relacionados à economia serão preponderantes para a decisão do eleitor em 2018: emprego, inflação, renda e juros. "O resultado disso é o que vai contar mais (para eleição)", afirmou o ministro, que enumerou bons resultados obtidos pelo governo Michel Temer nessas quatro áreas durante sua gestão à frente da economia. Meirelles ressaltou que ainda não decidiu se vai ou não concorrer ao cargo de presidente e reafirmou que tomará a decisão entre o fim de março e o início de abril, prazo máximo para a desincompatibilização de futuros candidatos que hoje ocupam cargos na administração pública. O ministro reconheceu, porém, que há uma defasagem entre a melhora da economia e a percepção da população, o que chamou de "índice de bem-estar". Segundo Meirelles, esse índice já começou a subir, embora devagar. "À medida que economia continue melhorando, o índice de bem-estar vai melhorar mais", afirmou, em entrevista ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, gravada na quinta-feira, 18, e exibida no início da madrugada desta segunda-feira, 22. O ministro reconheceu não haver uma medida objetiva de bem-estar, mas explicou que é possível saber sua dinâmica pela percepção da população sobre uma série de fatores, como a inflação. Hoje, disse o ministro, as pessoas continuam achando que os produtos estão ficando mais caros, mas para ele é uma questão de tempo para a população perceber a inflação baixa. Caso seja candidato, o ministro reafirmou que acredita na criação de empregos como a melhor política social. "Tenho dito que política social é importante, todas as medidas específicas são importantes, mas a melhor política social é o emprego. Não há política social que resolva ou compense desemprego muito alto", afirmou. Apesar das resistências à aprovação da reforma da Previdência, Meirelles garantiu que está totalmente engajado na proposta e que é "coerente" que ele apoie um projeto reformista de governo.

“Vimos efeitos positivos da aprovação da Lei das Estatais na Caixa”

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o afastamento de quatro vice-presidentes da Caixa Econômica Federal na terça-feira, 16, por suspeitas de irregularidades, foi um “efeito positivo” da aprovação da Lei das Estatais. Um dos objetivos da norma é coibir a ingerência política nas empresas públicas. O banco só adequou seu estatuto à lei na sexta-feira, 19, e mesmo assim políticos continuam pressionando para manter as indicações.

“Vimos efeitos positivos da aprovação da Lei das Estatais na Caixa”, disse Meirelles em entrevista ao programa Canal Livre, da TV Bandeirantes, gravada na quinta-feira, 18, e exibida no início desta segunda-feira, 22.

O ministro falou sobre a Caixa quando enumerou as reformas feitas pelo governo Michel Temer, mas não fez nenhuma referência ao fato de que as indicações políticas partiram de aliados do presidente.

“Este governo está fazendo uma série profunda, importante e inédita de reformas na economia”, afirmou. Meirelles citou como exemplo a criação do teto de gastos, que está, segundo ele, fazendo os gastos em relação ao PIB recuarem e dando a confiança de que o governo será solvente e pagará suas contas no futuro. Outros benefícios da medida foram a redução de inflação e a queda dos juros, mencionou o ministro.

Meirelles também mencionou a recuperação no mercado de trabalho. Segundo ele, a expectativa é de que sejam criadas 2,5 milhões de novas vagas em 2018.

Por Idiana Tomazelli

AE