Crescimento dos incentivos fiscais em MT é debatido em audiência na AL

Renúncia fiscal deve ser demonstrada com mais transparência pelo governo, alertaram os deputados presentes

A Assembleia Legislativa do Estado Mato Grosso promoveu hoje (27), audiência pública com o objetivo de debater o crescimento dos incentivos fiscais e sua nova metodologia de implemento em Mato Grosso. O evento foi requerido pelo deputado José Domingos Fraga (PSD) e contou com a presença de membros do staff do governo, os secretários estaduais Gustavo Coelho de Oliveira e Guilherme Frederico Müller, de Fazenda e de Planejamento, respectivamente.

O Poder Executivo encaminhou à Assembleia o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018 (LDO) que prevê uma receita no valor de R$ 18.832.466,408,40 e uma renúncia fiscal de R$ 3.565.724.702,14 em favor dos mais diversos setores da economia mato-grossense. Para José Domingos existe a necessidade de esclarecimento do Estado sobre “abrir mão” desse montante, especialmente considerando o momento delicado em que o país passa nas esferas política e econômica. “Nós requeremos essa audiência para que não reste dúvida das ações do governo. Eu, particularmente, me assustei quando vi o aumento nos número da LDO. No entanto, depois de muito estudar, percebi que isso (a renúncia) está movimentando a economia. De acordo com o relatório da LDO 2018, os incentivos tiveram um aumento de 46% neste ano se comparado a 2016”, esclareceu o parlamentar.

O secretário Gustavo Müller explicou que aumento nos números é apenas uma somatória do que não aparecia nas planilhas passadas e que na atual gestão foram feitos levantamentos minuciosos, onde foi analisado cada caso, cada situação e certificado de que a renúncia ou os benefícios fiscais de determinados segmentos são benéficos para a economia do Estado. “Nós temos que ponderar que renúncias e incentivos são necessários ao desenvolvimento econômico, geração de empregos e movimentação comercial”, falou Gustavo.

Para o gestor da Secretaria de Planejamento, a audiência assegurou a transparência de todo o processo. “A gente sabe que assusta, pois os números são altos. Mas se formos ponderar é melhor 5% de pouco do que 100% de nada. Nós estamos trabalhando para fomentar a economia, aumentar a produção. Tivemos situações em que a isenção fiscal foi responsável pelo aumento na produção de diversos setores”, pontuou Müller. Ele ainda ressaltou que os números apresentados em Mato Grosso estão dentro de uma realidade nacional, apresentados em outros estados.

A deputada Janaina Riva (PMDB) reiterou aos secretários a necessidade de ampliação do debate para tornar clara a movimentação do Poder Executivo. “Eu, assim como todo o cidadão, tenho o direito de saber onde nosso dinheiro está sendo investido e conto com os senhores que levem a orientação ao governador”, destacou a parlamentar.

Participaram da mesa de debates os deputados Wagner Ramos (PSD), Oscar Bezerra (PSB), Dilmar Dal Bosco (DEM) e Janaina Riva (PMDB).

ANA PAULA SOARES

Foto: André Romeu