Botelho convence Taques a reabrir diálogo com Fórum Sindical que fecha acordo da RGA

Depois de muita negociação e ajustes no planejamento financeiro do Executivo, governo e sindicalistas chegaram ao acordo com relação à reposição das perdas salariais e o pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) dos servidores públicos. A reunião foi realizada na tarde desta quarta-feira (28), no Palácio Paiaguás, e fez parte da rodada de negociações intermediadas pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Eduardo Botelho (PSB).

Pelo acordo, a RGA 2016 será paga em três parcelas: duas de 2,19% nos meses de novembro de 2017 e abril de 2018. A última parcela será paga em setembro de 2018 com percentual de 2,20%. A soma desses números perfaz o total de 6,58%. O acordo deixou claro que, caso haja crescimento na receita, as parcelas serão antecipadas.

Botelho destacou que sempre buscou o diálogo com os representantes das categorias do serviço público e governo por acreditar que o entendimento é sempre o melhor caminho, principalmente em período de crise e recessão econômica.

“Começamos essa negociação, que estava emperrada, e pedimos ao governador para abrir ao diálogo, numa conversa franca com os sindicatos. E o governador entendeu que esse era o melhor caminho mesmo e determinou aos secretários que fossem abertos todos os números até chegarmos ao entendimento”, explicou. fecha acordo

O presidente também informou que a votação deverá ocorrer na próxima semana, antes do recesso parlamentar em julho. Outros projetos deverão entrar em pauta, como a PEC do teto dos gastos públicos, que será debatida à exaustão. “Vamos marcar o dia para essa discussão também na próxima semana e tentar chegar ao entendimento”, acrescentou o deputado.

Ao destacar o acordo com os servidores, o governador Pedro Taques (PSDB) fez questão de agradecer o apoio dos deputados da base governista – em especial, a participação direta do presidente, Eduardo Botelho.

“Queremos agradecer ao Fórum Sindical, aos servidores, ao presidente da Assembleia Legislativa, a nossa base e os secretários que conduziram essa negociação. Aqui não existem vitoriosos ou perdedores. Aqui é a sociedade que está ganhando em razão deste acordo que já resolvemos sobre a RGA. É lógico que os sindicatos têm que passar isso nas suas assembleias, que é legítimo na construção democrática. Em seguida, vamos juntos levar o substitutivo para a Assembleia Legislativa. Todos temos a consciência da crise econômica que o Brasil passa”, concluiu o governador.

Oscarlino Alves, representante do Fórum Sindical, disse que o governo apresentou a situação político-econômica desfavorável durante essas reuniões. “Vamos levar para nossas bases o entendimento que tivemos hoje aqui e a tendência que a gente tem é justamente pela aprovação, por tudo que nos foi apresentado”, disse o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde e Meio Ambiente, Oscarlino Alves.

Coordenador do Fórum Sindical, Edmundo César Leite elogiou a condução do acordo, intermediado diretamente pelo deputado Eduardo Botelho, ao demonstrar satisfação com o resultado final dos debates. De acordo com o sindicalista, a tabela das perdas salariais será aplicada a partir de outubro de 2018.

ITIMARA FIGUEIREDO/ TATIANA MEDEIROS

Foto: Maurício Barbant