Vereadores aprovam as contas de Lucimar Campos

Por unanimidade de votos a Câmara Municipal de Várzea Grande aprovou na manhã desta quinta-feira, 10, as contas da prefeita Lucimar Sacre de Campos relativa ao ano de 2016.

O parecer da Comissão de Finanças favorável foi aprovado pelos vereadores Rogerinho da Dakar, Nilo Campos e Carlino Neto e posteriormente foi submetido ao plenário que por unanimidade aprovaram o parecer da Comissão de Finanças e do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

“É o reconhecimento de que nós estamos nos empenhando e dedicando em nome de uma Várzea Grande ainda melhor para todos”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos reconhecendo que a administração municipal não tem meios para resolver todos os problemas, mas conta com sua determinação em fazer o melhor por Várzea Grande e assim dando mais qualidade de vida a sua gente.

O líder da prefeita, Carlino Neto sinalizou que os vereadores tão somente reconheceram toda a determinação e ímpeto da prefeita em fazer o melhor para Várzea Grande e sua gente.

“O parecer favorável aprovado por unanimidade pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso, agora foi aprovado por unanimidade pelos vereadores que reconheceram estar Várzea Grande vivenciando um novo momento, de prosperidade, de crescimento vigoroso e esperança de uma vida melhor para todos seus moradores em todas as áreas, saúde, educação, segurança, social, obras e emprego”, disse Carlino Neto.

Lucimar Sacre de Campos recebeu a notícia da aprovação de suas contas durante solenidade de lançamento de obras dentro da programação de aniversário dos 151 Anos de Fundação de Várzea Grande que está assegurando investimentos da ordem de R$ 100 milhões em todas as áreas e apontou que tem recebido irrestrito apoio por parte de todos os vereadores.

“Fico muito feliz com o relacionamento profícuo e independente mantido com todos os 21 vereadores de Várzea Grande que independente de partido político e ou corrente partidária, apoiam minha administração por entenderem que estamos fazendo o melhor pela cidade e por sua população”, frisou.

Assessoria – PMVG