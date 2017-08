UFMT divulga gabaritos e prazo para recursos do concurso do DAE/VG

A Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) abriu nesta manhã (21) o período de recursos contra gabarito, formulação ou conteúdo de questão da Prova Objetiva, aos candidatos que prestaram ontem (20) as provas para o concurso público do Departamento de Água e Esgoto (DAE). Os recursos podem ser impetrados até às 18h de amanhã, dia 22, acessando a Área Restrita do Candidato, na página da UFMT, utilizando o CPF por meio do link www.ufmt.br/concursos. O caminho para as contestações é o mesmo que o candidato utilizou para saber o seu local de prova, por exemplo.

Tanto os gabaritos das provas, quanto os recursos, estão divulgados e abertos para cada um dos 20 cargos disponibilizados pelo concurso: advogado, agente administrativo, analista ambiental, assistente de saneamento, atendente comercial, cadastrador, contador, controlador interno, eletricista, eletromecânico, encarregado de equipe de corte, encarregado de equipe de manutenção, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro sanitarista, manutenção de rede de água/esgoto, operador de estação de tratamento de água e ou esgoto, técnico de laboratório, técnico de segurança do trabalho e técnico hidrometrista.

Concorreram as 146 vagas abertas – em todos os níveis, fundamental, médio e superior – 14.798 inscritos, dos quais pouco mais de 4 mil deixaram de comparecer aos locais de prova. O percentual de ausentes/desistentes soma 27%. Os concorrentes estão de olho em salários que variam de R$ 1.176,79 a R$ 2.640.

O diretor-presidente do Departamento de Água e Esgoto de Várzea Grande (DAE), Ricardo Azevedo de Araújo, conta que apesar da brusca mudança de tempo, perto do horário de início das provas, às 13h, o concurso transcorreu sem qualquer interferência que prejudicasse a aplicação das provas. “Antes do início das provas houve registros de candidatos sem documento oficial com foto, candidatos que acharam que estavam fazendo as provas para um determinado cargo, mas conforme a inscrição era para outro, pessoas que chegaram atrasadas, após o fechamento dos portões, situações que segundo a Gerência de Concursos da UFMT, são corriqueiras em eventos como esses, portanto, dentro da normalidade esperada”.

CONCORRÊNCIA – O volume de inscrições para um mesmo cargo, como explica Ricardo Azevedo de Araújo, surpreendeu. Para cada vaga disponível aos cargos de nível médio, a concorrência é de 101,07 candidatos. Para o nível superior, a disputa é ainda mais acirrada, 152 candidatos para cada vaga. Para os cargos de nível fundamental, a UFMT contabilizou 69,8 candidatos para cada vaga.

Nos próximos dias, por meio do link www.ufmt.br/concursos, a instituição deverá divulgar a lista dos aprovados.

Marianna Peres