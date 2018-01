Prefeito Emanuel Pinheiro e Neurilan Fraga, da AMM, avaliam medidas executadas na saúde

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, recebeu em seu gabinete, na tarde desta terça-feira (30), o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga. A visita do líder da instituição representante dos gestores do estado teve como objetivo principal dar continuidade aos debates em busca por soluções para as grandes demandas da área da saúde. Além disso, Fraga aproveitou o momento para parabenizar o chefe do Executivo municipal pelo primeiro ano à frente da Prefeitura de Cuiabá.

Em novembro de 2017, quando o gestor cuiabano assinou o decreto nº 6.405/17, estabelecendo as providencias emergênciais que foram adotadas por Cuiabá, a fim de assegurar o bom funcionamento do Hospital e Pronto Socorro Municipal da Capital, o presidente da AMM foi um dos grandes apoiadores da medida. Na época, Fraga considerou corajosa e louvável a atitude do prefeito, principalmente por ter procurado a instituição para discutir o documento com outros administradores municipais.

Conforme Emanuel Pinheiro, o presidente é considerado o maior líder do municipalismo e já se tornou uma grande referência para os prefeitos de Mato Grosso. Pinheiro ressaltou que superar o difícil momento enfrentado na saúde pública seria uma tarefa ainda mais trabalhosa caso a Prefeitura não tivesse o apoio da Associação. Por esse motivo, destacou ainda que, com a compreensão e parceria da AMM, Cuiabá irá conseguir superar os desafios e humanizar cada vez mais a saúde, atendendo com dignidade o cidadão cuiabano.

“Agradeço a honrosa visita do presidente que, desde o primeiro momento, com seu trabalho, dedicação, comprometimento e espírito público assumiu uma liderança inconteste no estado de Mato Grosso. Estamos conseguindo avançar na saúde e devemos parte disso ao companheirismo de toda a AMM, representada pelo presidente Neurilan. Como parte dessa parceria, ele veio até o Palácio Alencastro avaliar os nossos avanços e se colocar à disposição para aperfeiçoarmos ainda mais o sistema”, comentou Emanuel.

Neurilan Fraga reforçou que Cuiabá recebe mais de 55% de pacientes vindos do interior e que, para equacionar essa demanda é necessário que haja uma união de forças em prol da população. Segundo ele, faltam recursos para efetuar os investimentos necessários nos municípios mais afastados da Capital e por isso o atendimento de Cuiabá acaba se sobrecarregando. Nesse sentido, o presidente reforçou sua solidariedade e se colocou à disposição para continuar contribuindo na busca por soluções que atendam os anseios da sociedade.

“O que mais preocupa população são os problemas relacionados ao campo da saúde. Estamos vendo todo o esforço e dedicação do prefeito Emanuel Pinheiro para melhorar esse serviço e vamos trabalhar juntos para superar todas essas demandas. Aproveito para parabenizar pelo primeiro à frente do Executivo. O prefeito tem demonstrado muita dedicação e isso é confirmado pela quantidade de obras que vemos em Cuiabá, algumas, inclusive já concluídas. Emanuel está entre os gestores que estão conseguindo superar esse momento de crise e fazer a diferença”, concluiu Fraga.

Por BRUNO VICENTE