‘Operação Festival de Inverno’ começa nesta sexta-feira

A PM traçou estratégias de fiscalização na rodovia e reforço no policiamento urbano de Chapada dos Guimarães

Começa nesta sexta-feira (28.07) a ‘Operação Festival de Inverno’, da Polícia Militar. Pela manhã, entre 10h e 11h30, policiais do trânsito estarão em treinamento na MT-251, que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães, no posto do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Urbano.

Nesse local, as equipes do Trânsito vão receber as instruções sobre a atuação policial rodoviária no período do festival, realizado entre os dias 28 de julho e 05 de agosto.

No primeiro fim de semana do evento, 77 policiais atuarão com exclusividades na rodovia. Em dois locais da MT-251 haverá postos fixos de fiscalização: no km 16 e na chegada da cidade. Em ambos as equipes do Batalhão de Trânsito estão farão uso do etilômetro para aferir se há motorista dirigindo sob o efeito de bebidas.

Como forma de controlar a velocidade e garantir mais segurança, os policiais também atuação no sistema de comboio com viaturas nos dois sentidos da rodovia.

O comandante do Batalhão, tenente-coronel Esnaldo de Souza Moreira, destaca que os policiais estarão atentos às exigências legais, entre elas o uso do cinto de segurança, faróis acessos mesmo durante o dia, condições de segurança e manutenção dos veículos.

Ações na cidade

Já na cidade, a segurança terá um reforço diário que pode variar de 80 a 90 policiais nas datas de shows em rondas comuns e especializada. Policiais estarão em pontos estratégicos das áreas comerciais na praça onde acontecem as apresentações artísticas e culturais.

O major Hernandes da Silva Magalhães, comandante da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Chapada dos Guimarães, explica que o foco é a prevenção, ou seja, inibir ações criminosas pela presença ostensiva da PMMT.

O 1º Comando Regional de Cuiabá, ao qual a 1ª Cia de Chapada está subordinada administrativa e operacionalmente, observa que o reforço traçado em decorrência do festival é uma ação paralela ao policiamento cotidiano, ou seja, sem prejuízo às rondas realizadas diariamente nos bairros e outras áreas de Chapada dos Guimarães.

Alecy Alves