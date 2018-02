Ministério da Saúde atualiza casos de febre amarela

O Brasil confirmou 545 casos e 164 óbitos no período de 1º julho de 2017 a 20 de fevereiro deste ano. No mesmo período do ano passado, foram confirmados 557 casos e 178 óbitos

O Ministério da Saúde atualizou nesta quarta-feira (21) as informações repassadas pelas secretarias estaduais de saúde sobre a situação da febre amarela no país. No período de monitoramento (de 1º de julho/2017 a 20 de fevereiro de 2018), foram confirmados 545 casos de febre amarela no país, sendo que 164 vieram a óbito. Ao todo, foram notificados 1.773 casos suspeitos, sendo que 685 foram descartados e 422 permanecem em investigação, neste período.

No ano passado, de julho de 2016 até 20 fevereiro de 2017, eram 557 casos confirmados e 178 óbitos confirmados. Os informes de febre amarela seguem, desde o ano passado, a sazonalidade da doença, que acontece, em sua maioria, no verão. Dessa forma, o período para a análise considera de 1º de julho a 30 de junho de cada ano.

CAMPANHA – O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação da população dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo durante a campanha contra febre amarela. Dados preliminares dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo apontam que, até esta segunda-feira (19), 5,1 milhões de pessoas foram vacinadas, sendo 4,7 milhões com doses fracionadas e 422,6 mil com doses padrão. O número corresponde a 25,2% do público-alvo previsto no Sudeste. A recomendação é que os estados continuem vacinando até atingir alta cobertura. O estado da Bahia iniciou a campanha em oito municípios, nesta segunda-feira (19).

Para auxiliar os estados e municípios na realização da campanha, o Ministério da Saúde repassou aos estados R$ 54 milhões. Desse total, R$ 15,8 milhões para São Paulo; R$ 30 milhões para Rio de Janeiro e R$ 8,2 milhões para a Bahia. Para atender exclusivamente à demanda da campanha de fracionamento, o Ministério da Saúde distribuiu 19,4 milhões de doses da vacina de febre amarela aos estados do Rio de Janeiro (4,7 milhões), Bahia (300 mil) e São Paulo (10 milhões). Também foram enviadas 15 milhões de seringas aos estados, sendo 5,2 milhões para o Rio de Janeiro, 500 mil para a Bahia e 9,3 milhões para São Paulo.

Distribuição dos casos de febre amarela notificados: 1º/7/2017 a 20/02/2018

UF (LPI)* Notificados Descartados Em Investigação Confirmados Óbitos AC 1 1 0 – – AP 2 2 0 – – AM 5 2 3 – – PA 24 20 4 – – RO 8 6 2 – – RR 2 2 0 – – TO 14 7 5 – – AL 2 1 1 – BA 21 18 3 – – CE 2 2 0 – – MA 1 1 0 – – PB 1 0 1 PE 1 1 0 – – PI 3 3 0 – – RN 1 1 0 – – SE 2 0 2 – DF 33 20 12 1 1 GO 31 20 11 – – MT 1 0 1 – – MS 5 5 0 – – ES 64 51 1 – – MG 691 199 157 264 77 RJ 103 6 4 72 29 SP 696 284 177 208 57 PR 31 21 10 – – RS 15 6 9 – – SC 13 6 7 – – Total 1.773 685 422 545 164

Dados preliminares e sujeitos à revisão

*LPI – Local Provável de Infecção