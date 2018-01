Marcus Brito assume Secretaria de Inovação e Comunicação de Cuiabá

“Karol executou um trabalho excepcional no comando da Secretaria de Inovação e Comunicação, mantendo sempre um diálogo aberto com a nossa imprensa, possibilitando que o cidadão cuiabano tivesse acesso rápido a todas as nossas ações. Através do seu empenho e entusiasmo, ela foi uma agente pontual na ligação entre o munícipe e a gestão municipal, mostrando ainda mais a força e o emponderamento que as mulheres possuem em cargos dessa natureza. Sob seu comando, desempenhamos projetos de engajamento, como a campanha ‘Eu Amo Cuiabá’, que envolve o cidadão nas mudanças tricentenárias que estamos construindo em nossa terra. Minha gratidão a ela se estende grandiosamente, por seu comprometimento, profissionalismo e amizade fortalecida ao longo deste tempo em que trabalhamos juntos”, afirmou Pinheiro.

Para Karoline, a oportunidade de servir a população foi uma experiência ímpar, que marca sua trajetória profissional como sendo seu grande ápice. “A gratidão transborda pelo acolhimento recebido na Prefeitura e pelo amparo que recebi durante este período, de meus colegas gestores e do prefeito Emanuel Pinheiro, com quem estive lado a lado durante esta prazerosa caminhada. Passo as minhas atribuições adiante com a certeza de dever cumprido, por ter representado nossa Capital, bem como a minha categoria. Nos aproximamos mais do cidadão, tornando a gestão municipal absolutamente acessível para receber os anseios da nossa população. E agora, por razões pessoais, me despeço da gestão, sabendo que pude contribuir um pouco mais para a consolidação de uma Cuiabá diferente, que entende as necessidades de seu povo e se desenvolve de maneira plena e uníssona” disse.

Assumindo por tempo indeterminado, Marcus Brito unirá sua expertise no controle social para aproximar ainda mais os contribuintes de todas as iniciativas desempenhadas pelo poder público. Para o prefeito Emanuel Pinheiro, seu papel será crucial e sua habilidades serão fundamentais neste sentido. “O gestor possui um vasto conhecimento jurídico, o que nos auxiliará a conduzir o futuro certame licitatório da secretaria com maestria. Além disso, seu posicionamento em virtude de uma maior participação popular na gestão municipal – amplamente aplicado nas propostas da Controladoria Geral do Município – é imprescindível para fazer com que o nosso trabalho chegue à ponta, alcançando aquele cidadão que se importa com Cuiabá e quer fazer parte deste extenso projeto de crescimento exponencial que tanto buscamos”, pontuou.

Para Brito, que também é um dos integrantes da Rede de Controle da Gestão Pública – ao lado de órgãos como o Ministério Público Federal, o Tribunal Regional Eleitoral e o governo do Estado, a oportunidade de poder ajudar em outras áreas municipais é valiosa. “Agradeço a confiança do prefeito Emanuel Pinheiro por me colocar nesta posição, me permitindo contribuir ainda mais. No comando interino da secretaria, dedicarei meus esforços para continuarmos conduzindo Cuiabá em direção a um novo tempo, como a Karol fez com brilhantismo, oferecendo todo o amparo necessário ao nosso prefeito e a todas as 18 pastas que precisarem. Celeridade e eficiência também farão parte da nossa dinâmica de trabalho, priorizando o relacionamento com o cidadão, que é o nosso grande foco e precisa perceber as melhorias da Prefeitura em sua residência”, concluiu.

RAFAELA GOMES CAETANO