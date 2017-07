Lucimar Campos prorroga prazo para pagamento da cota única do IPTU 2017

A Prefeitura Municipal de Várzea Grande prorrogou o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente ao exercício de 2017, para até dia 10 de julho. A prorrogação é válida para pagamento em cota única que garante o desconto de 20% para imóveis que não possuam débitos anteriores a 2017 e 5% para imóveis que possuam débitos em aberto.

A medida adotada pela Secretaria Municipal de Gestão Fazendária tem o objetivo de minimizar os transtornos dos contribuintes que não conseguiram acessar os bancos por conta da greve dos trabalhadores bancários, que ocorreu na última sexta-feira, 30 de junho, data que também vencia a prorrogação anterior do IPTU 2017.

“A greve nacional ocorrida dia 30, pelos trabalhadores de bancos, causou o fechamento das agências bancárias em Várzea Grande e a paralisação motivou a prorrogação do vencimento do IPTU para pagamento à vista e com desconto. Trata-se também de mais uma oportunidade para os cidadãos várzeagrandenses que não haviam quitado a dívida, ficarem em dia com o imposto de seus imóveis”, explicou o secretário municipal de Gestão Fazendária, João Benedito Gonçalves Neto.

O decreto 50/2017 foi publicado nesta terça-feira, 04 de julho, no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso. Vale ressaltar que para o exercício 2017, Várzea Grande manteve a mesma Planta Genérica de Valores, não reajustou percentuais. Houve apenas a reposição inflacionária correspondente ao ano passado, em torno de 6%.

“E importante ressaltar que o IPTU é utilizado em benefício da própria população, como determina a Constituição Federal. Vinte e cinco por cento dos recursos são destinados para Educação, enquanto quinze por cento são aplicados em Saúde. O restante é investido em pavimentação e asfaltamento de ruas, obras de infraestrutura, iluminação, redes de água, além de apoio à execução de projetos habitacionais, assistência social, dentre outros”, explica o gestor fazendário, João Benedito Gonçalves Neto, sobre o imposto que tem função social principalmente, para a efetiva realização de adequada política de desenvolvimento urbano.

De acordo com a Secretaria de Gestão Fazendária, para garantir o novo desconto é necessário emitir novas guias que estão disponíveis no site da Prefeitura de Várzea Grande (www.varzeagrande.mt.gov.br), mediante informação da inscrição do imóvel. Além do Portal as guias podem ser solicitadas no Centro de Atendimento ao Contribuinte (CAC), que funciona no Paço Municipal das 8h às 17h, no posto de atendimento da Secretaria na Administração Regional do Cristo Rei, das 8h às 17h, e no Ganha Tempo no Várzea Grande Shopping.

Rafaela Maximiano