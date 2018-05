Lucimar Campos abre programação do aniversário de Várzea Grande

Em 10 dias de festividades serão lançadas e inauguradas obras e promovidas ações sociais que movimentarão R$ 100 milhões entre recursos municipais, estaduais e federais.

A programação festiva em menção aos 151 Anos de Nossa Senhora da Guia, padroeira de Várzea Grande reuniu cerca de 3 mil pessoas entre a procissão, a missa e as demais festividades no Centro de Evangelização Padre Aldacir Carniel (CEPAC) e abriu oficialmente as festividades dos 151 Anos de Fundação da segunda maior cidade de Mato Grosso.

“Temos muito o que comemorar, pois avançamos e melhoramos a qualidade de vida de nossa gente, mas ainda é pouco e temos que nos esforçar mais, dedicar mais e principalmente unirmos força em busca do melhor para todos”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos apontando que os próximos 10 dias serão lançadas e inauguradas obras que envolvem recursos da ordem de R$ 100 milhões entre verbas municipais, estaduais e federais.

Antes da solenidade religiosa os fies percorreram as principais ruas da cidade em procissão. A prefeita Lucimar Sacre de Campos e seu esposo Jayme Campos, além de outras autoridades e populares participaram de toda a programação.

As 21 paróquias de Várzea Grande se juntaram a procissão de Nossa Senhora da Guia, com os andores dos santos de devoção, num momento de fortalecimento de fé e comunhão entre as diversas comunidades do município.

“Essa festa é um momento de júbilo, não só para a cidade de Várzea Grande, mas para toda população e a comunidade católica. É um dos momentos mais especiais no calendário religioso de consagração a padroeira da cidade. É um momento também de seguirmos em frente, trabalhando muito para o desenvolvimento desta terra, e uma oportunidade de pedirmos a Deus saúde para que possamos vivenciar mais momentos como este”, disse a prefeita Lucimar Sacre de Campos.

Rogério França Martins, Rogerinho da Dakar, disse que antes de ser rei, é devoto de Nossa Senhora da Guia e que este tempo em que ficou a frente dos preparativos da grande festa, pode vivenciar inúmeras manifestações de carinho e devoção a santa padroeira. “Valeu a pena cada momento e cada aprendizado. O reinado termina, mas eu e a minha família estaremos fazendo parte desta nova etapa e participaremos das programações dos próximos anos.Foi um marco em nossas vidas”.

Uma emoção quase impossível de se descrever. Assim definiu a senhora Luiza Lopes de 73 anos que há mais de 30 anos participa dos festejos a Nossa Senhora da Guia. “Desde menina eu participo ativamente das novenas e da procissão. Por intercessão de Nossa Senha da Guia alcancei a cura da minha filha e desde então renovo a fé para com a padroeira em seus festejos. Que esse momento de festa sirva também para nos dedicarmos com mais amor às causas de Deus”.

Foi à fé em Nossa Senhora da Guia que também fez o aposentado José Anástácio, 62 anos, morador da região central, mesmo com dificuldades de locomoção, caminhar durante toda a procissão. Perguntado sobre a sua disposição em fazer todo o percurso sem parar nenhum momento, sem pestanejar, respondeu convicto “o nome disso é fé”.

O senhor Geraldo Gomes de Almeida, morador do Jardim Eldorado, disse que é a primeira vez que assiste a missa campal no CEPAC e veio participar das festividades. “Não conhecia o local e não imaginava que essa celebração era tão bonita e comovente. No ano que vem estarei aqui novamente”, adiantou.

As homenagens a Nossa Senhora da Guia, abrem oficialmente a programação do aniversário de Várzea Grande que no próximo dia 15 de Maio estará completando também mais 151 anos de Fundação.

Programação – Aniversário de Várzea Grande:

07/04 – Assinatura da Ordem de Serviço para construção do Centro Tecnológico de Mato Grosso. Mantenedores: Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECITEC, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso – FAPEMAT, e Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

Local: Sala de Reunião do Palácio Júlio Domingos de Campos – ‘Fiote’ no Paço Couto Magalhães às 9h30.

19:30 – Entrega da Reforma do Centro Comunitário do bairro 23 de Setembro e a Assinatura de autorização para licitação da pavimentação asfáltica de ruas do bairro, além de assinatura da autorização de Reforma e Ampliação da Escola Municipal de Educação Básica Ana Francisca de Barros, no valor de R$ 3,5 milhões.

Local: Rua Operário nº 71 (Esquina com a Travessa Ângelo Galdino) bairro 23 de setembro às 19h30.

Por: Kátia Passos – Secom/VG