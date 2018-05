Lucimar Campos assina ordens de serviços para iluminação e construção de creche em Várzea Grande – MT

A Prefeita de Várzea Grande Lucimar Sacre de Campos assinou na tarde de terça-feira (08), ordens de serviços, no valor de R$ 3,5 milhões para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) que atenderá aos bairros Nova Ipê e Nova Esperança e Iluminação Pública da Rodovia Mário Andreazza, que compreende o novo trecho entre o bairro Nova Esperança até a rotatória do Residencial José Carlos Guimarães.

Integrando ao calendário de programação de aniversário de 151 anos de Várzea Grande, obras de construção de novas escolas e creches municipais e iluminação pública também fazem parte do cronograma das festividades. A construção das novas unidades escolares integram o conjunto de investimentos que vêm sendo realizados pela Prefeitura de Várzea Grande para ampliar o acesso à educação e melhorar as condições do ensino na cidade, já a Iluminação Pública, visa atender o anseio da população moradora da Região, o que proporciona mais segurança.

A prefeita Lucimar Sacre de Campos destacou que os investimentos da gestão municipal em educação visam beneficiar a população, oferecendo condições dignas para um ensino de qualidade. “A educação é um pilar indispensável para o desenvolvimento de uma sociedade. Por isso, nossa prioridade é investir nessa área e promover melhorias no ensino público, melhorando a infraestrutura e maximizando o atendimento de toda a rede municipal, além de assegurar condições de um futuro melhor às crianças, às famílias e à nossa cidade”, sublinhou.

A gestora municipal enfatizou na solenidade que essa é mais uma ação da gestão municipal para o fortalecimento da Educação Básica e reafirmou que a educação é uma das prioridades da Prefeitura. “O poder público tem investido pesado para garantir direito do cidadão de acesso a uma educação de qualidade. Além do investimento em novas unidades escolares, temos trabalhado na reestruturação e revitalização das escolas municipais, a fim de proporcionar aos estudantes ambientes mais apropriados para a ensino aprendizagem. A educação em Várzea Grande é tratada com carinho e atenção, temos realizado grandes mudanças nessa área e os resultados são positivos, afinal é por meio de uma educação de qualidade e acessível a todos que podemos transformar para melhor a nossa comunidade e o mundo que vivemos”, evidencia a prefeita.

Lucimar Campos autorizou também o início do serviço de Iluminação Pública da Rodovia Mário Andreazza – entre as rotatórias dos bairros Nova Esperança e Residencial José Carlos Guimarães, com investimentos próprios de aproximadamente R$ 500 mil reais. Os serviços serão executados pela Secretaria Municipal Serviços Públicos e Mobilidade Urbana com o objetivo de auxiliar na segurança pública da cidade.

“Investir em iluminação pública é investir também em segurança e qualidade de vida. O investimento em iluminação também é prioridade na gestão e pretendemos atingir boa parte da cidade com esse projeto. A acessibilidade e a segurança são dois fatores que tornam a iluminação pública muito importante. Desejamos que a população tenha mais tranquilidade ao transitar nesse trecho da Rodovia, seja de dia ou noite. A iluminação nesta região representa a busca por mais eficiência e qualidade na prestação do serviço de iluminação pública. Com isso, conseguiremos a redução do consumo, com a tecnologia empregada e um ganho para o meio ambiente na economia de energia”, explicou o secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbano, Breno Gomes.

A nova iluminação é mais moderna e eficiente, oferecendo maior claridade e, consequentemente, mais segurança aos moradores e motoristas. “A Prefeitura continua trabalhando para proporcionar à população uma cidade mais segura, organizada e eficiente. Ruas e avenidas mais iluminadas oferecem mais segurança, conforto e qualidade de vida às pessoas, favorecendo a prática de esportes e lazer, como caminhada, andar de bicicleta”, conclui o secretário Breno .

Já para o secretário de Educação, Cultura, Esportes e Lazer, Silvio Fidelis a nova obra educacional melhorará a qualidade do atendimento nos bairros. “Vamos construir essa unidade com recursos federais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – e contrapartida do município, isso tudo estamos conseguindo fazer porque estamos aplicar os recursos da Educação com lisura e economia. O novo Centro Municipal é uma necessidade dos bairros Nova Ipê e Nova Esperança. A secretária de Educação ampliará o número de vagas em creches e escolas que atenderá a demanda de mais 5 mil vagas com a construção de 16 creches. Vamos dimensionar o atendimento com a abertura e ampliação de novas estruturas. Além disso, temos investido em novos materiais didáticos, qualificação profissional dos professores e para o conforto dos alunos investimentos em carteiras e cadeiras e ar-condicionado”, afiançou Silvio Fidelis.

A construção das novas unidades com ambientes físicos adequados e recursos pedagógicos sofisticados propiciará a inserção de mais de 5 mil alunos em creches e escolas. As unidades que serão construídas pelo Governo Municipal possuem planejamento para a instalação de bibliotecas destinadas a atividades de incentivo à leitura.

Por: Cláudia Joséh