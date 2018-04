Lucimar antecipa salário de abril para sexta em comemoração ao 1º de maio

A prefeita Lucimar Sacre de Campos anunciou a antecipação dos salários do mês de abril que serão pagos nesta sexta-feira, 27, em razão das festividades do Dia do Trabalhador, comemorado no dia 1º de maio.

A folha de pagamento de Várzea Grande é de R$ 27 milhões e contempla os mais de 8 mil servidores Ativos e Inativos (aposentados e pensionistas). Além dos servidores da Prefeitura de Várzea Grande, recebem no mesmo dia os servidores do Departamento de Água e Esgoto – DAE/VG e da Previdência de Várzea Grande – PREVIVAG.

“Em respeito a todos os trabalhadores, públicos e porque não dizer dos privados decidimos em reunião com a equipe econômica antecipar o pagamento dos salários dos mais de 8 mil servidores públicos de Várzea Grande para o dia 27 e decretar ponto facultativo no dia 30 de abril (segunda-feira), véspera do dia do Trabalhador”, disse a prefeita.

Lucimar Campos sinalizou que não existe milagre na administração pública ou mesmo na privada e que as coisas acontecem em Várzea Grande porque a coisa pública é tratada com zelo, transparência e eficiência.

“Temos certeza da importância que estes recursos promovem junto à população e ao comércio e a indústria, pois eles circulam, movimentam a economia local e aquecem o mercado principalmente na véspera do dia das Mães”, pontuou a prefeita de Várzea Grande.

O correto manuseio dos recursos públicos tem permitido, primeiro que a população seja contemplada com serviços públicos e obras que visem sua qualidade de vida e segundo que os servidores públicos sejam atendidos com vantagens como o pagamento de salário em dia e o reajuste salarial concedido em janeiro que foi entre 15% e 20% para os servidores de nível médio e superior, respectivamente.

“Os servidores existem para levar as políticas públicas de saúde, educação, segurança, social, enfim serviços a serem prestados na melhora da qualidade de vida de todos, por isso, nos empenhamos em reconhecer a importância de cada um deles na construção da nova Várzea Grande, uma cidade mais próspera, mais eficiente e com sua gente feliz”, disse a prefeita agradecendo a todos os servidores por sua colaboração com a sua gestão a frente da Prefeitura de Várzea Grande.

A prefeita sinalizou ainda que o recente concurso público realizado para 2.678 vagas irá ampliar o leque de serviços prestados a sociedade e à Várzea Grande, melhorando assim a relação de prestadores de serviços. “Somos todos servidores públicos, imbuídos em melhor atender e principalmente demonstrar que juntos podemos transformar e avançar na gestão pública em Várzea Grande”, disse a prefeita anunciando para a posse dos 500 primeiros aprovados no mês de maio.

SECOM – VG