Gilmar Fabris reitera compromisso de investimentos com VG

Em reunião com a prefeita Lucimar Campos, parlamentar assegura empenho para auxiliar o município.

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), foi recebido na manhã desta quinta-feira (1º) no gabinete da prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (DEM) e assegurou que vai se comprometer a destinar emendas parlamentares ao município bem como defender junto aos parlamentares estaduais uma atenção especial a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá.

“Os investimentos em áreas essenciais como infraestrutura, saúde, educação, segurança e social tem um significado muito importante para Mato Grosso quando feitos em Cuiabá e Várzea Grande que são as primeiras cidades procuradas pela população em busca de melhores condições para um eventual tratamento de saúde, para estudos e até mesmo em busca de trabalho”, destacou o parlamentar.

No exercício de seu sexto mandato na Assembleia Legislativa, o deputado Gilmar Fabris é o autor da emenda parlamentar de R$ 2,26 milhões que vai reformar o ginásio de Esportes Júlio Domingos de Campos, o tradicional ‘Fiotão’ e R$ 900 mil para obras de reforma e ampliação do Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande.

O parlamentar também já trabalhou pela liberação de recursos que favorecem o município de Várzea Grande em pavimentação asfáltica de novas ruas e avenidas e recuperação de outras vias públicas como a duplicação da Av. Filinto Muller que será um novo corredor comercial que interligará o Centro de Várzea Grande a Região Oeste, o que favorece bairros os bairros do Grande São Mateus.

A prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos (DEM) agradeceu ao empenho e compromisso do parlamentar em auxiliar o município de Várzea Grande com investimentos em um momento em que os municípios são prejudicados com a recessão da economia brasileira, pois arrecadam menos impostos ao mesmo tempo em que recebem menos dinheiro do governo federal via Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

“Sozinha a administração municipal tem suas limitações, mas quando atuamos em conjunto com o governo do Estado, governo Federal com a interveniência dos deputados e senadores se consegue atingir os objetivos mais importantes que é o de atender a demanda da população”, explicou a prefeita.

A prefeita ainda garantiu que todos os recursos aplicados por emendas parlamentares da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal ou do Senado da República tem tido não apenas a correta e transparente aplicação, bem como, vem acompanhado com a devida contrapartida dos recursos públicos municipais.

“Na quase maioria das vezes, apenas os recursos públicos municipais são insuficientes para atender a demanda de uma cidade de quase 300 mil habitantes, por isso são importantes os recursos de emendas parlamentares, de convênios federais e estaduais, enfim de toda ajuda possível e que é voltada para atender a população, pois o presidente da República, o governador, senadores, deputados federais e estaduais, todos tiveram votos aqui e por isso todo trabalho em prol de Várzea Grande é bem vindo”, destacou.

Por RAFAEL COSTA

Foto: JL Siqueira