Gilmar Fabris recebe demandas de Chapada dos Guimarães

Vice-presidente do Legislativo se compromete a auxiliar o Distrito de Água Fria em projetos de infraestrutura

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), recebeu na tarde de segunda-feira (14) demandas sociais do Distrito de Água Fria, localizado a 37 km do centro de Chapada dos Guimarães.

O parlamentar recebeu pedido encaminhado pelo vereador Manoel Maria Albernaz Neto, conhecido como Netinho (PMDB), que também apresentou pedido de investimentos na região.

“O Distrito de Água Fria é carente de infraestrutura com asfalto e esgoto. Já conta com quatro comércios, posto de saúde, duas escolas e uma população estimada em pouco mais de 1 mil moradores. É uma região localizada na beira do Lago Manso que merece ser desenvolvida”, destacou o vereador Netinho.

Fabris se comprometeu a visitar o Distrito de Água Fria, acompanhado do vereador, para verificar quais são as demandas mais urgentes do município. A ideia é contribuir com projetos de melhorias na distribuição de água tratada, tratamento de esgoto e pavimentação asfáltica.

“Como deputado, posso encaminhar indicações ao Executivo e destinar emendas parlamentares para o orçamento de 2018. O município de Chapada dos Guimarães e o Distrito de Água Fria receberá nossa atenção na formulação de projetos, até porque é uma opção turística da baixada cuiabana”, disse.

O Distrito de Água Fria oferece uma série de atrações aos turistas. Uma delas é a Cachoeira da Cristalina. Com 12 metros de altura, é considerada uma das paisagens mais belas da região. Banhada por águas cristalinas, forma-se uma piscina natural onde é possível nadar. Existe uma areia que parece praia, muito indicado para as crianças, pois não é funda.

É possível ainda visitar a região do Morro do Kambambi, onde foram encontrados diversos ossos de dinossauros, e a Cachoeira do Pingador, onde está localizado um sítio arqueológico.

Por RAFAEL COSTA

Foto por Ronaldo Mazza