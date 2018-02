Gilmar Fabris mira investimento de R$ 500 mil em Barra do Garças

Fabris já destinou emenda ao município e articula liberação junto ao governo do estado

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), recebeu na tarde de terça-feira (28), demandas do município de Barra do Garças trazidas pelo vereador Paulo Raye (PMDB).

A conversa, que durou pouco mais de uma hora, girou em torno da emenda de R$ 300 mil de autoria do deputado Gilmar Fabris que vai permitir a compra de equipamentos para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Barra do Garças.

O vereador apresentou a relação de equipamentos solicitada pelo secretário municipal de Saúde, José Jacó Sobrinho Filho, para que a unidade médica, com previsão para ser inaugurada nos próximos meses, possa atender com eficiência à população que depende da saúde pública.

Consta a necessidade de poltronas hospitalares, aspirador de secreção portátil, bombas de infusão, carro para transporte de resíduos, carros para atender emergência, material de limpeza e transportes de materiais diversos, cilindro de oxigênio portátil, desfibrilador, cardioversos com monitor multiparâmetros, desumificador de ambiente. No total, a relação é superior a 150 equipamentos.

Houve ainda um pedido de aquisição de um ônibus para transporte escolar avaliado em R$ 200 mil. Diante dos pedidos, o deputado Gilmar Fabris informou que já destinou emenda parlamentar para atender as demandas de Barra do Garças. A partir disso, vai trabalhar numa interlocução com o poder Executivo para que ambos os projetos sejam liberados e efetivamente pagos.

“Meu mandato se pauta pelo caráter municipalista e estamos trabalhando para atender as demandas principalmente em áreas como educação e saúde. Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado, o governador Pedro Taques tem se articulado para trabalhar em conjunto com o Legislativo e atender aos municípios”, disse.

O vereador Paulo Raye agradeceu o apoio do deputado Gilmar Fabris. “Apresentamos os projetos e fomos prontamente atendidos. O deputado tem sido muito atencioso aos nossos pedidos e acreditamos que esse investimento será devidamente concretizado com o seu apoio”, ressaltou.

Na sexta-feira (23), o governo do estado liberou ao município de Santo Antônio de Leverger a quantia de R$ 300 mil. O dinheiro é correspondente a uma emenda de autoria do deputado Gilmar Fabris destinada a obras de ampliação e reforma bem como compra de equipamentos do Hospital Municipal.

Por RAFAEL COSTA