Gilmar Fabris articula investimentos para Leverger

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Gilmar Fabris (PSD), participou de uma audiência, nesta sexta-feira (2), com o governador Pedro Taques (PSDB), para apresentar propostas de investimentos no município de Santo Antônio de Leverger. Ainda participaram da reunião o prefeito Valdir Ribeiro de Castro Filho, conhecido como Valdirzinho (PSD), o vereador Fábio Teixeira (PSB), o secretário de Cultura, Pero Ribeiro, e o assessor especial Adilson Arruda.

No diálogo, que durou pouco mais de uma hora, o deputado Gilmar Fabris solicitou a liberação de uma emenda de sua autoria no valor de R$ 300 mil destinadas a obras de ampliação, reforma e compra de equipamentos para favorecer o hospital municipal. Ainda foi solicitado um termo de parceria da Prefeitura de Santo Antônio de Leverger com o governo do estado para investir R$ 1 milhão no hospital municipal.

A emenda já está empenhada e o projeto devidamente protocolado na Secretaria de Estado de Saúde (SES).

O parlamentar ainda requereu em favor do município de Santo Antônio de Leverger 1 mil toneladas de lama asfáltica e 50 mil litros de óleo diesel para recuperação de estradas vicinais.

No rol de pedidos ainda consta uma nova adutora de captação de água ligando a sede à Cohab Marechal Rondon e autorização para liberação de cessão de uso de máquinas e equipamentos com finalidade de desenvolver atividades de interesse do poder público municipal como ônibus escolar, escavadeira hidráulica, caminhão basculante, motoniveladora e caminhão de lixo.

“Enquanto deputado tenho trabalhado em conjunto com os municípios para ser um interlocutor das demandas junto ao Executivo. O prefeito Valdirzinho nos apresentou esses projetos e o governador Pedro Taques, diante do compromisso social com Mato Grosso, prontamente nos atendeu e fico muito grato pela atenção e oportunidade”, declarou o deputado Gilmar Fabris.

O prefeito de Santo Antônio de Leverger, Valdirzinho, agradeceu o apoio do deputado Gilmar Fabris e ressaltou a boa parceria que tem mantido com o governo do Estado.

“Agradeço ao deputado Gilmar Fabris pelo apoio e sensibilidade em atender as demandas do município de Santo Antônio de Leverger”, disse.

Valdirzinho ainda elogiou o que classificou de “espírito republicano” do governador Pedro Taques de priorizar em seu mandato investimentos no município ainda que Mato Grosso tenha lidado com crise financeira em decorrência da recessão da economia nacional que tomou conta do país nos últimos anos.

“O governador Pedro Taques é um aliado de primeira hora do município. Tem investido na duplicação da rodovia que liga Cuiabá a Santo Antônio de Leverger e também na rodovia que liga Santo Antônio de Leverger a Rondonópolis. Houve ainda a entrega do memorial Marechal Rondon em nosso município. Leverger tem muito a agradecer e não tenho dúvida do comprometimento do governador em nos auxiliar nestas demandas”, destacou.

Após receber os pedidos, o governador Pedro Taques ressaltou que está aberto ao diálogo com os municípios e não medirá esforços para priorizar investimentos em parceria com as prefeituras de Mato Grosso.

“Já entramos em contato com a Casa Civil para priorizar estes projetos que são estratégicos e essenciais ao município de Santo Antônio de Leverger. O gabinete está aberto às demandas municipais e ao diálogo com a Assembleia Legislativa. Agradeço ao deputado Gilmar Fabris pelas demandas trazidas ao Executivo”, enfatizou o governador.

Por RAFAEL COSTA

Foto por J L SIQUEIRA